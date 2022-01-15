Что вы можете увидеть 🤩

«… Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов… Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами». Так представляет Владимирский храм в селе Быково изданный в 1914 году «Путеводитель по пригородным и дачным местностям».

Добро пожаловать в интереснейший заповедный уголок Подмосковья!

Застывшая музыка

Белая лебедь. Чужестранка. Снежная королева. Подлинная жемчужина русского романтизма, озарение безвестного гения — неповторимую Владимирскую церковь приписывали то Баженову, то Казакову, то кому-то из их учеников — вот уже 200 с лишним лет безмолвно хранит свои тайны.

Рядом с нею, на высоком берегу старицы Быковки, раскинулся липовый парк, некогда считавшийся одним из лучших образцов ландшафтного планирования и не утративший своего очарования по сей день.

А затем, в живописном обрамлении старых лиственниц, нам открывается чудесный особняк, задумчиво взирающий окрест сквозь грезы своего славного забытого далека. Соединение уточненной красоты и заброшенности рождает впечатление необычайного драматизма и загадки. Настоящая "барышня-крестьянка"!

Память старинной усадьбы

Давайте вместе перелистаем страницы былого величия этих мест. Узнайте, какие чудеса связаны с иконой Владимирской Божьей Матери, какие выдающиеся люди гуляли здешними аллеями, какие важные решения принимали, какие поразительные инженерные проекты воплощались тут, как причудливо сплетались и расходились судьбы, чем восхищали гостей изобретательные хозяева поместья. Караван захватывающих историй…

Вчера читала я – Тургенев

Меня опять зачаровал:

Закатный запад был сиренев,

И, все в грядущем обесценив,

Меня в былое призывал…