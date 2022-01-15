«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково

Недалеко от города Жуковский в селе Быково находится настоящая жемчужина русского романтизма - усадьба

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Недалеко от города Жуковский в селе Быково находится настоящая жемчужина русского романтизма — усадьба Воронцовых-Дашковых.

Я расскажу вам тайны и легенды об этом месте, как жила аристократия XVIII века и как дворец превратился в туберкулезный санаторий.

Побывайте в интереснейшем заповедном уголке Подмосковья.
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково

Что вы можете увидеть 🤩

  • Храм Владимирской иконы Божьей матери (шедевр романтической неоготики, зодчий Василий Баженов), с заходом.
  • Парк с прудами и живописной баженовской беседкой.
  • Главный дом усадьбы (внешний осмотр).
  • Родник святой воды "Живоносный источник".
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«… Стрельчатые окна, пилястры, устремленные в высь башенки, все это необычно по сравнению с округлыми формами наших национальных храмов… Такой церкви больше шел бы черный пейзаж с синеющими ущельями и сверкающими снегами». Так представляет Владимирский храм в селе Быково изданный в 1914 году «Путеводитель по пригородным и дачным местностям».
Добро пожаловать в интереснейший заповедный уголок Подмосковья!

Застывшая музыка

Белая лебедь. Чужестранка. Снежная королева. Подлинная жемчужина русского романтизма, озарение безвестного гения — неповторимую Владимирскую церковь приписывали то Баженову, то Казакову, то кому-то из их учеников — вот уже 200 с лишним лет безмолвно хранит свои тайны.
Рядом с нею, на высоком берегу старицы Быковки, раскинулся липовый парк, некогда считавшийся одним из лучших образцов ландшафтного планирования и не утративший своего очарования по сей день.
А затем, в живописном обрамлении старых лиственниц, нам открывается чудесный особняк, задумчиво взирающий окрест сквозь грезы своего славного забытого далека. Соединение уточненной красоты и заброшенности рождает впечатление необычайного драматизма и загадки. Настоящая "барышня-крестьянка"!

Память старинной усадьбы

Давайте вместе перелистаем страницы былого величия этих мест. Узнайте, какие чудеса связаны с иконой Владимирской Божьей Матери, какие выдающиеся люди гуляли здешними аллеями, какие важные решения принимали, какие поразительные инженерные проекты воплощались тут, как причудливо сплетались и расходились судьбы, чем восхищали гостей изобретательные хозяева поместья. Караван захватывающих историй…
Вчера читала я – Тургенев

Меня опять зачаровал:

    Закатный запад был сиренев,
    И, все в грядущем обесценив,
    Меня в былое призывал…

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Для группы от 7 человек экскурсия проводится с использовапнием радиогидов с индивидуальными одноразовыми наушниками.
    • Великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и ваш смартфон.
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: с. Быково, Храм Владимирской иконы Божьей Матери
    Завершение: с. Быково, усадьба "Быково"
    Когда и сколько длится
    Когда: по субботам, в 11:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Важная информация
    • гид имеет сертификат вакцинации против COVID-19
    • для группы от 7 человек экскурсия проводится с использовапнием радиогидов с индивидуальными одноразовыми наушниками
    • бонус к программе: выразительные, атмосферные фото идеального качества, с наилучших ракурсов, сделанные на профессиональную камеру и Ваши смартфоны.
    • Встреча с гидом в с. Быково (Раменский г/о). Из Москвы туристы добираются самостоятельно, на общественном или личном транспорте.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по субботам, в 11:00

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