Тверская улица — главная магистраль столицы ⭐️. У кого-то при ее упоминании в голове возникает образ девушки легкого поведения, кто-то с ненавистью в глазах вспоминает вечерние пробки на пути домой. Но то, что среднестатистический житель города знает об истории 📖 Тверской, об ее архитектурном облике? Толком ничего! Наше внимание привлекают витрины и вывески, а не атланты и колонны. И это грустно, ведь здесь у каждого дома и переулка есть своя захватывающая история, которую, как мне кажется, интересно будет услышать как москвичам, так и гостям столицы!
Что вы узнаете на экскурсии:
что такое "храм Бахуса" и как его найти
как путешествовали дома по Тверской
что такое Сталинский ампир и с чем его едят
куда нужно свернуть с Тверской, чтобы оказаться в Британии
и куда делся гранит, привезенный для памятника Гитлеру
и многое-многое другое
Мы пройдем от станции метро 🚇 Маяковская до станции метро Охотный ряд, иногда сворачивая в небольшие переулки.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Маяковская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.