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Бесплатная экскурсия «Историческая Тверская»

Макс О.
Макс О. – Гид из Москвы
Тверская улица — главная магистраль столицы ⭐️.

У кого-то при ее упоминании в голове возникает образ девушки легкого поведения, кто-то с ненавистью в глазах вспоминает вечерние пробки на пути домой.

Но то, что среднестатистический житель города знает об истории 📖 Тверской, об ее архитектурном облике? Толком ничего! Наше внимание привлекают витрины и вывески, а не атланты и колонны.

И это грустно, ведь здесь у каждого дома и переулка есть своя захватывающая история, которую, как мне кажется, интересно будет услышать как москвичам, так и гостям столицы!
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Бесплатная экскурсия «Историческая Тверская»
Бесплатная экскурсия «Историческая Тверская»

Что вы увидите

  • Театральная площадь
  • Тверская улица
Тверская улица — главная магистраль столицы ⭐️. У кого-то при ее упоминании в голове возникает образ девушки легкого поведения, кто-то с ненавистью в глазах вспоминает вечерние пробки на пути домой. Но то, что среднестатистический житель города знает об истории 📖 Тверской, об ее архитектурном облике? Толком ничего! Наше внимание привлекают витрины и вывески, а не атланты и колонны. И это грустно, ведь здесь у каждого дома и переулка есть своя захватывающая история, которую, как мне кажется, интересно будет услышать как москвичам, так и гостям столицы!

Что вы узнаете на экскурсии:

  • что такое "храм Бахуса" и как его найти
  • как путешествовали дома по Тверской
  • что такое Сталинский ампир и с чем его едят
  • куда нужно свернуть с Тверской, чтобы оказаться в Британии
  • и куда делся гранит, привезенный для памятника Гитлеру
  • и многое-многое другое
  • Мы пройдем от станции метро 🚇 Маяковская до станции метро Охотный ряд, иногда сворачивая в небольшие переулки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Маяковская
    Бесплатная экскурсия «Историческая Тверская»
    Бесплатная экскурсия «Историческая Тверская»
    Бесплатная экскурсия «Историческая Тверская»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Макс О.
    Макс О.
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