Макс О. – Гид из Москвы

Тверская улица — главная магистраль столицы ⭐️.



У кого-то при ее упоминании в голове возникает образ девушки легкого поведения, кто-то с ненавистью в глазах вспоминает вечерние пробки на пути домой.



Но то, что среднестатистический житель города знает об истории 📖 Тверской, об ее архитектурном облике? Толком ничего! Наше внимание привлекают витрины и вывески, а не атланты и колонны.



И это грустно, ведь здесь у каждого дома и переулка есть своя захватывающая история, которую, как мне кажется, интересно будет услышать как москвичам, так и гостям столицы!