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Бесплатная экскурсия «Москва 1917-ого. Как менялась власть?»

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Исторические события, начавшиеся 7 ноября 1917 года с вооружённого восстания, итогом которых стало провозглашение советской власти, происходили не только в «колыбели революции», но и в златоглавой.

Гид расскажет о памятных местах революции в Москве, где велась борьба рабочих и крестьян со старым режимом.
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Бесплатная экскурсия «Москва 1917-ого. Как менялась власть?»
Бесплатная экскурсия «Москва 1917-ого. Как менялась власть?»

Что вы увидите

  • Памятник Карлу Марксу
  • Бывшая Госдума
  • гостиница Националь (жил Ленин)
  • Исторический музей
Получив информацию о том, что в Петрограде началось восстание, представители большевистской партии, сосредоточившиеся в Москве, приступили к реализации своего плана боевых действий. В находящемся на Тверской улице здании московского губернатора, где сегодня размещается мэрия, был расположен Моссовет. Московское восстание началось с того, что возле этого дома были сконцентрированы основные силы Красной гвардии. Противостояние длилось около двух недель, и всё это время контроль боевых действий осуществлялся именно отсюда.
После того, как в Москве провозгласили власть Советов, этот роскошный особняк лишился почти всего своего богатого интерьера.
На экскурсии 🧭 мы вспомним советскую историю 📖 интересно, интерактивно и информативно. Узнаем массу интересных фактов о жизни людей в советском союзе: что кушали, как одевались. Думаю, что вы тоже сможете вспомнить и свои истории о том времени. Надевайте пионерский галстук - вместе мы отправимся назад в будущее!
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Театральная
    Бесплатная экскурсия «Москва 1917-ого. Как менялась власть?»
    Бесплатная экскурсия «Москва 1917-ого. Как менялась власть?»
    Бесплатная экскурсия «Москва 1917-ого. Как менялась власть?»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Юлия У.
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