Получив информацию о том, что в Петрограде началось восстание, представители большевистской партии, сосредоточившиеся в Москве, приступили к реализации своего плана боевых действий. В находящемся на Тверской улице здании московского губернатора, где сегодня размещается мэрия, был расположен Моссовет. Московское восстание началось с того, что возле этого дома были сконцентрированы основные силы Красной гвардии. Противостояние длилось около двух недель, и всё это время контроль боевых действий осуществлялся именно отсюда.

После того, как в Москве провозгласили власть Советов, этот роскошный особняк лишился почти всего своего богатого интерьера.

На экскурсии 🧭 мы вспомним советскую историю 📖 интересно, интерактивно и информативно. Узнаем массу интересных фактов о жизни людей в советском союзе: что кушали, как одевались. Думаю, что вы тоже сможете вспомнить и свои истории о том времени. Надевайте пионерский галстук - вместе мы отправимся назад в будущее!