Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

На самое «дно» российской истории 📖. Когда в России появились алкоголики? Когда в бытовую жизнь вошла водка? А что пили до нее? Как жили простые пьяницы при царе и при СССР? Узнаем в самом подходящем для этого месте, в криминальной Хитровке. Когда-то этот район был своего рода государством в государстве. Тут жили по своим законам. Проституция, игорные дома, алкоголизм были частью повседневной жизни местных жителей. По улицам шатались пьяницы и бандиты, а простые люди старались обходить этот район стороной. Важно знатьЭкскурсия пешеходная, надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь, чтобы она прошла с максимальным комфортом для вас. Эта экскурсия ⛳ проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Москвой. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. В среднем, посетители оставляют 200-300 рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом. У экскурсии 🧭 есть ограничения по возрасту (18+)