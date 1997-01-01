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Бесплатная экскурсия по Китай–городу

4.1
14 отзывов
Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Китай–город — это один из самых древних районов Москвы.

Здесь сосредоточено большое количество уникальных памятников архитектуры, которые напрямую связаны с историей 📖 столицы ⭐️ России.

Во время экскурсии 🧭 вы погрузитесь в увлекательные рассказы о городе, осмотрите достопримечательности 🏛️, а также побываете в отдаленных уголках района.
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Бесплатная экскурсия по Китай–городу
Бесплатная экскурсия по Китай–городу

Что вы увидите

  • церковь Всех Святых на Кулишках
  • участки остатков стены Китай–города
  • палаты бояр Романовых
  • храм Троицы в Никитниках
  • Печатный двор
  • палаты Старого Английского двора
  • памятник, надпись на котором содержит 5 ошибок, и многое–многое другое
Что вас ожидает:Нет, мы не посетим родину короновируса. Мы не узнаем, при чем здесь Китай. И никто этого не знает. Зато улицы Китай–города (а всего их три) знают, как сколотить миллиард на чрезвычайной ситуации.
А ещё этот район расскажет нам универсальное правило, как не надо выходить замуж, и почему Силиконовая долина, появись она в древней Руси, горела бы синим пламенем. Не Ролексом единым, не Мальбохом родимым жила древняя Русь: мы узнаем, как подчеркивали статусность средневековые обитатели Китай–города, почему это было так важно, и как умение пить спиртное помогало разбогатеть.
Поговорим мы и об иностранных гражданах и их влиянии на политику государства Российского. Одни только факты могут довести богатое воображение до создания остросюжетного детектива с элементами мистики.
А если вы прагматик и реалист, то вам мы расскажем про образовательные центры Руси — монастыри, они же по совместительству тюрьмы. И, конечно, поговорим о том, как тюремное заключение повлияло на поэтический гений Маяковского.
В Китай–городе сохранено много исторических зданий и сооружений, отсюда пошло русское книгопечатание, чрезвычайно бойко шла торговля, что стало основанием для постройки Биржи. В ходе увлекательной пешеходной экскурсии 🧭 по району Китай–города в Москве Вы узнаете:• куда делась стена Китай–города;
  • откуда пошло такое непривычное для современного уха название древнего района столицы;
  • где находилась знаменитая «Яма» — долговая тюрьма;
  • как образовались названия улиц Китай–города;
  • где находился Посольский двор, и как он был образован.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если Вам понравилась экскурсия
  • Вы можете финансово отблагодарить гида лично в конце экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 ст. м. «Площадь Революции»
Бесплатная экскурсия по Китай–городу
Бесплатная экскурсия по Китай–городу
Бесплатная экскурсия по Китай–городу
Бесплатная экскурсия по Китай–городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия У.
Юлия У.
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14 отзывов оставили туристы

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