Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Особые чувства испытывает каждый кто оказывается на Красной площади. Эта одна из самых известных площадей мира. Невозможно побывав в столице не увидеть это удивительное место. Рядом с Красной площадью расположен один из самых древних московских парков 🌳 - Александровский сад. Именно здесь, около Вечного огня располагается пост №1 - безусловное моральное лицо нашего государства. На нашей экскурсии 🧭 по красной площади и Александровскому саду Вы сможете увидеть и насладиться неповторимой архитектурой зданий и сооружений расположенных у стен древнего Кремля.
Во время нашего путешествия Вы увидите:
памятник Минину и Пожарскому
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата
Собор Покрова что на Рву (Храм Василия Блаженного)
Арсенальную, Спасскую и Никольскую башню Московского Кремля
Мавзолей В. И. Ленина
Государственный исторический музей
Воскресенские ворота
Иверскую часовню Божьей матери
Нулевой километр
Лобное место и другие памятники этого великолепного архитектурного комплекса
На нашей экскурсии Вы узнаете:
историю появления Кремля
размер его стен
другие названия кремлевских башен
какая башня самая высокая, какая самая старая
какая икона в Москве была самая почитаемая и почему
откуда вел свои репортажи знаменитый Левитан
где находится "начало всех начал" Земли Русской
куда подевалась река Неглинка
где проходил Алевизов ров и много других интересных фактов из жизни нашего города и Российского государства
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду доставит истинное удовольствие всем экскурсантам независимо от того являются ли они жителями города или гостями столицы ⭐️