Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля

Роман П.
Роман П. – Гид из Москвы
Мы отправимся на главную площадь страны, чтобы выяснить, какие тайны скрывают давно знакомые достопримечательности 🏛️.

Когда и как был основан Кремль? Как он менялся на протяжении веков? Как на Красной площади появился Мавзолей? Куда подевалась река Неглинка? Расскажу на экскурсии 🧭.
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Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля
Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля
Особые чувства испытывает каждый кто оказывается на Красной площади. Эта одна из самых известных площадей мира. Невозможно побывав в столице не увидеть это удивительное место. Рядом с Красной площадью расположен один из самых древних московских парков 🌳 - Александровский сад. Именно здесь, около Вечного огня располагается пост №1 - безусловное моральное лицо нашего государства. На нашей экскурсии 🧭 по красной площади и Александровскому саду Вы сможете увидеть и насладиться неповторимой архитектурой зданий и сооружений расположенных у стен древнего Кремля.

Во время нашего путешествия Вы увидите:

    памятник Минину и Пожарскому
    Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата
    Собор Покрова что на Рву (Храм Василия Блаженного)
    Арсенальную, Спасскую и Никольскую башню Московского Кремля
    Мавзолей В. И. Ленина
    Государственный исторический музей
    Воскресенские ворота
    Иверскую часовню Божьей матери
    Нулевой километр
    Лобное место и другие памятники этого великолепного архитектурного комплекса

    На нашей экскурсии Вы узнаете:

      историю появления Кремля
      размер его стен
      другие названия кремлевских башен
      какая башня самая высокая, какая самая старая
      какая икона в Москве была самая почитаемая и почему
      откуда вел свои репортажи знаменитый Левитан
      где находится "начало всех начал" Земли Русской
      куда подевалась река Неглинка
      где проходил Алевизов ров и много других интересных фактов из жизни нашего города и Российского государства
      Прогулка по Красной площади и Александровскому саду доставит истинное удовольствие всем экскурсантам независимо от того являются ли они жителями города или гостями столицы ⭐️
      Что входит
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Личные расходы
      Начало
      🚩 м. Площадь Революции. у памятника Жукову
      Место завершения
      🏁 Васильевский Спуск
      Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля
      Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля
      Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля
      Бесплатная экскурсия по Красной площади — загадки Московского Кремля

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Роман П.
      Роман П.
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