Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Патриаршие пруды в народе называют «Патриками». Это удивительное место, где происходили самые разные события. Здесь рождались великие произведения живописи и литературы, архитектуры и поэзии, музыки и театра. Здесь творили люди невероятной творческой судьбы. Вы узнаете о незнакомых страницах жизни поэтов, актеров и режиссеров, скульпторов и архитекторов, о любопытных историях возникновения домов. И, конечно, поговорим о знаменитом романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Какие секреты скрывает это произведение?
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Маяковская
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.