Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Патриаршие пруды в народе называют «Патриками». Это удивительное место, где происходили самые разные события. Здесь рождались великие произведения живописи и литературы, архитектуры и поэзии, музыки и театра. Здесь творили люди невероятной творческой судьбы. Вы узнаете о незнакомых страницах жизни поэтов, актеров и режиссеров, скульпторов и архитекторов, о любопытных историях возникновения домов. И, конечно, поговорим о знаменитом романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Какие секреты скрывает это произведение?