Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только

Ольга К.
Ольга К. – Гид из Москвы
Мы прогуляемся по Патрикам.

Там, где рождались великие произведения и происходили судьбоносные встречи.

На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете: где познакомились Есенин и Айседора Дункан, из-под какого купола в романе «Мастер и Маргарита» сыпались волшебные червонцы, где Азазелло и Бегемот похитили Ивана Варенуху? Вы познакомитесь с секретами литературной Москвы и узнаете шокирующие факты о Патриарших.
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Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только
Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только
Патриаршие пруды в народе называют «Патриками». Это удивительное место, где происходили самые разные события. Здесь рождались великие произведения живописи и литературы, архитектуры и поэзии, музыки и театра. Здесь творили люди невероятной творческой судьбы. Вы узнаете о незнакомых страницах жизни поэтов, актеров и режиссеров, скульпторов и архитекторов, о любопытных историях возникновения домов. И, конечно, поговорим о знаменитом романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Какие секреты скрывает это произведение?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Маяковская
    Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только
    Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только
    Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только
    Бесплатная экскурсия по литературной Москве — Булгаков и не только

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ольга К.
    Ольга К.
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