Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

Что за улица со странным названием? Улица-лошадь или улица для лошадей? А в настоящее время «Золотая миля» Москвы. Да-да, именно золотая, или лучше самая дорогая, а ведь когда-то здесь были рабочие окраины для бедняков. «Где здесь?», - спросите вы. Приходите на экскурсию ⛳ и вы узнаете ещё:
про курорт в центре Москвы;
про царские угощения для всех желающих;
о промахах британской разведки;
увидите говорящие дома, рассказывающие посвященным прохожим свои истории 📖 - главное быть внимательным!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 ст.. м. "Парк Культуры" - радиальная
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.