Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

Юлия У. – Гид из Москвы

Приходите на экскурсию ⛳ по одной из самых известных улиц Москвы, и вы узнаете про курорт в центре города, про царские угощения для всех желающих, о промахах британской разведки, увидите говорящие дома, рассказывающие посвященным прохожим свои истории 📖 — главное быть внимательным.



Сейчас эту улицу назвают «Золотая миля» Москвы, это самая дорогая улица.



Но когда-то здесь располагался рабочий квартал для бедняков.



Да, Остоженка хранит в себе не один секрет...