Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

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Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Приходите на экскурсию ⛳ по одной из самых известных улиц Москвы, и вы узнаете про курорт в центре города, про царские угощения для всех желающих, о промахах британской разведки, увидите говорящие дома, рассказывающие посвященным прохожим свои истории 📖 — главное быть внимательным.

Сейчас эту улицу назвают «Золотая миля» Москвы, это самая дорогая улица.

Но когда-то здесь располагался рабочий квартал для бедняков.

Да, Остоженка хранит в себе не один секрет...
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Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы
Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы

Что за улица со странным названием? Улица-лошадь или улица для лошадей? А в настоящее время «Золотая миля» Москвы. Да-да, именно золотая, или лучше самая дорогая, а ведь когда-то здесь были рабочие окраины для бедняков. «Где здесь?», - спросите вы. Приходите на экскурсию ⛳ и вы узнаете ещё:

  • про курорт в центре Москвы;
  • про царские угощения для всех желающих;
  • о промахах британской разведки;
увидите говорящие дома, рассказывающие посвященным прохожим свои истории 📖 - главное быть внимательным!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст.. м. "Парк Культуры" - радиальная
    Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы
    Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы
    Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы
    Бесплатная экскурсия по Остоженке — Золотая миля Москвы

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Юлия У.
    Юлия У.
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