Марина Л. проводит ещё 1 экскурсию

История старого района Для вас станет несомненным открытием архитектурное разнообразие Шаболовки: В ходе экскурсии 🧭 вы увидите палаты 17в., окруженные современными жилыми небоскребами, и русские терема, в которых когда-то жили, услышите рассказы о создании благотворительных учреждениях, составляющих гордость Замоскворечья, а также узнаете историю 📖 возведении знаменитой Шуховской радио и телебашни. Вы увидите шедевры советского авангарда на Шаболовке и одну из красивейших церквей этого района Москвы.

На экскурсии вы также узнаете, кто пригласил в Замоскворечье знаменитого архитектора Романа Клейна, и какой образ жизни должны были вести жители дома-коммуны, где нашла последнее успокоение дочь Пушкина, где крестилась Светлана Аллилуева и мн. другое