Марина Л. проводит ещё 1 экскурсию

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Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом

Марина Л.
Марина Л. – Гид из Москвы
Приглашаю вас на прогулку 👣 по одной из старейших улиц Москвы.

Тут русские терема соседствуют с небоскребами, а конструктивизм с дореволюционной архитектурой.

Мы узнаем историю 📖 возведения знаменитой Шуховской телебашни и выясним, какой образ жизни вели жильцы дома-коммуны, увидите шедевры советского авангарда и одну из самых красивых 🤩 церквей Москвы.
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Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом
Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом
История старого района Для вас станет несомненным открытием архитектурное разнообразие Шаболовки: В ходе экскурсии 🧭 вы увидите палаты 17в., окруженные современными жилыми небоскребами, и русские терема, в которых когда-то жили, услышите рассказы о создании благотворительных учреждениях, составляющих гордость Замоскворечья, а также узнаете историю 📖 возведении знаменитой Шуховской радио и телебашни. Вы увидите шедевры советского авангарда на Шаболовке и одну из красивейших церквей этого района Москвы.
На экскурсии вы также узнаете, кто пригласил в Замоскворечье знаменитого архитектора Романа Клейна, и какой образ жизни должны были вести жители дома-коммуны, где нашла последнее успокоение дочь Пушкина, где крестилась Светлана Аллилуева и мн. другое
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Шаболовка
    Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом
    Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом
    Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом
    Бесплатная экскурсия по Шаболовке — музей авангарда под открытым небом

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Марина Л.
    Марина Л.
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    Марина Л. проводит ещё 1 экскурсию

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