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Бесплатная экскурсия «Рождество на Патриарших»

Макс О.
Макс О. – Гид из Москвы
Зимой в окрестностях Патриарших прудов особенно волшебно.

Ледяные забавы на пруду, улыбки прохожих, необыкновенно украшенные улицы и переулки создают неповторимое новогоднее настроение.

Вы узнаете, где и кем была написана главная новогодняя песня, как отмечали Новый год в Советское и досоветское время, как развлекались в отсутствие телевизора и интернета.
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Бесплатная экскурсия «Рождество на Патриарших»
Бесплатная экскурсия «Рождество на Патриарших»

Что вы увидите

  • театральная площадь
  • патриаршие пруды
Хитровка — тихий уголок в самом центре Москвы. Сйчас сложно поверить, что именно здесь когда-то собирались криминальные элементы со всей Москвы, а простые горожане обходили эти места стороной, потому что гулять 👣 здесь было опасно.
Мы прогуляемся по переулкам и площадям, узнаем историю 📖 этих мест, и выясним, что здесь делали Гиляровский и Савва Морозов, Сонька Золотая ручка и Дарья Салтыкова, Левитан и Саврасов.
Важно знать
Экскурсия пешеходная, надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь, чтобы она прошла с максимальным комфортом для вас.
Эта экскурсия ⛳ проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Москвой. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. В среднем, посетители оставляют 200-300 рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.
У экскурсии 🧭 есть ограничения по возрасту (18+)
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Маяковская
Бесплатная экскурсия «Рождество на Патриарших»
Бесплатная экскурсия «Рождество на Патриарших»
Бесплатная экскурсия «Рождество на Патриарших»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Макс О.
Макс О.
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