Хитровка — тихий уголок в самом центре Москвы. Сйчас сложно поверить, что именно здесь когда-то собирались криминальные элементы со всей Москвы, а простые горожане обходили эти места стороной, потому что гулять 👣 здесь было опасно.

Мы прогуляемся по переулкам и площадям, узнаем историю 📖 этих мест, и выясним, что здесь делали Гиляровский и Савва Морозов, Сонька Золотая ручка и Дарья Салтыкова, Левитан и Саврасов.

Важно знать

Экскурсия пешеходная, надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь, чтобы она прошла с максимальным комфортом для вас.

Эта экскурсия ⛳ проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Москвой. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. В среднем, посетители оставляют 200-300 рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.

У экскурсии 🧭 есть ограничения по возрасту (18+)