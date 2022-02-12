в субботу в 15:30

Библиотеки имени Ленина: экскурсия по главному зданию

Библиотеки имени Ленина: экскурсия по главному зданию

Мини-группа
до 10 чел.
Это величественное сооружение советской эпохи — воплощение гранита науки: сколько книг, сколько знаний хранит самая знаменитая библиотека страны? На групповой экскурсии вы проникнете за ее стены и впечатлитесь внутренним убранством помещений.

Познакомитесь с библиотечной хроникой, а в подземном хранилище узнаете об удивительных механизмах передачи книг читателям.
Библиотеки имени Ленина: экскурсия по главному зданию
Библиотеки имени Ленина: экскурсия по главному зданию
Библиотеки имени Ленина: экскурсия по главному зданию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обратите внимание: в связи с особенностями объекта необходимо заранее перевести гиду оставшуюся сумму (после подтверждения бронирования)

Что вас ожидает

Краткий ликбез

Начнем экскурсию с внешнего осмотра здания: поговорим о том, как его строили и в чем особенности его архитектуры. Вы познакомитесь и с историей библиотеки, поймете, как она появилась, сколько корпусов занимает и как функционирует.

Прогулка по залам библиотеки

Вместе с гидом библиотеки вы пройдете по читальным залам и другим помещениям — и, пожалуй, не удержитесь от фотосъемки. Перед вами предстанут впечатляющие коллекции книг, а увлекательные истории об их владельцах докажут, что книга — это настоящее сокровище. А еще вы посетите 19-ярусное книжное хранилище и разберетесь, через какие лабиринты лежит путь книги в читальный зал.

Организационные детали

  • Обратите внимание: из-за особенностей объекта необходимо заранее перевести гиду оставшуюся сумму (после подтверждения бронирования), чтобы мы могли гарантировать вам проведение экскурсии
  • Экскурсию снаружи здания для вас проведу я или один из гидов нашей команды, экскурсию внутри проводит гид библиотеки
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Боровицкая, Александровский сад
Когда и сколько длится
Когда: в субботу в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу в 15:30

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