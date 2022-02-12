в субботу в 15:30

Обратите внимание: в связи с особенностями объекта необходимо заранее перевести гиду оставшуюся сумму (после подтверждения бронирования)

Что вас ожидает

Краткий ликбез

Начнем экскурсию с внешнего осмотра здания: поговорим о том, как его строили и в чем особенности его архитектуры. Вы познакомитесь и с историей библиотеки, поймете, как она появилась, сколько корпусов занимает и как функционирует.

Прогулка по залам библиотеки

Вместе с гидом библиотеки вы пройдете по читальным залам и другим помещениям — и, пожалуй, не удержитесь от фотосъемки. Перед вами предстанут впечатляющие коллекции книг, а увлекательные истории об их владельцах докажут, что книга — это настоящее сокровище. А еще вы посетите 19-ярусное книжное хранилище и разберетесь, через какие лабиринты лежит путь книги в читальный зал.

Организационные детали