Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Билет в Дарвиновский музей

Дарвиновский музей - крупнейший зоологический музей в Европе

Дарвиновский музей — крупнейший зоологический музей в Европе.

Здесь можно узнать все о теории эволюции и разнообразии жизни на Земле.

Движущиеся динозавры, жужжание насекомых, пение птиц — это интересно не только взрослым, но и самым маленьким.

А если вы не хотите стоять в длинной очереди — покупайте билеты на сайте и проходите без очереди.
Билет в Дарвиновский музей
Билет в Дарвиновский музей
Билет в Дарвиновский музей
Билет в Дарвиновский музей
Билет в Дарвиновский музей
Билет в Дарвиновский музей

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
    🚩 Начало и место завершения: ул. Вавилова, 57
     Что входит
    • Входной билет
    • возможность фотосъемки
     Что не входит
    • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
    • Личные расходы на еду и напитки, сувениры
    Важная информация
    • Не забудьте распечатать билет!
    • Мы просим всех наших посетителей быть в масках, а также рекомендуем надевать перчатки. В музее имеются санитайзеры для посетителей, чтобы вы могли продезинфицировать руки.
    Когда: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Музеи М.
    Музеи М.
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