Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Дарвиновский музей — крупнейший зоологический музей в Европе.



Здесь можно узнать все о теории эволюции и разнообразии жизни на Земле.



Движущиеся динозавры, жужжание насекомых, пение птиц — это интересно не только взрослым, но и самым маленьким.



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