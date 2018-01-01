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Билет в музей им. А. С. Пушкина

3.2
58 отзывов
Пушкинский М.
Пушкинский М. – Гид из Москвы
Вы отправитесь в один из самых популярных музеев Москвы.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.

С.

Пушкина находится по-настоящему большая коллекция картин и скульптур, а также слепков античных и средневековых произведений.

Музей 🖼 знаменит различными временными выставками известных художников.

Вы сможете посетить музей без длительного ожидания в ежедневных очередях на вход.

Вас пропустят через отдельный вход.

Поверьте, вы сэкономите много времени и сил.
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Билет в музей им. А. С. Пушкина
Билет в музей им. А. С. Пушкина

Что вы увидите

  • Музей им. А. С. Пушкина
Вы посетите знаменитый музей 🖼 и осмотрите с его коллекцию полотен, скульптур и других произведений искусства со всего мира. Вы увидите искусство Древнего мира, творения известнейших европейских художников Средневековья, Возрождения, Нового времени и Современности. Если вы купите электронный ваучер заранее, вы избавите себя от утомительной многочасовой очереди на вход в музей. Сэкономьте время и силы, и вы успеете познакомиться с коллекцией более детально.

Что вас ожидает:

  • Основная экспозиция музея!
  • Вы посетите главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В нем собраны шедевры со всего мира, начиная с древних времен до современности.
  • Здесь собрано 5000 шедевров живописи, 400 000 образцов графики, 6000 скульптур, 23000 предметов прикладного искусства, быта и этнографии. Также здесь собраны монеты, археологические артефакты и драгоценности.
  • Кроме постоянной впечатляющей композиции, в музее круглый год проводятся временные выставки. Например, именно здесь в конце июля 2018 года открылась выставка художников Венеции 18 века «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».
  • Оформите входной ваучер заранее, и вы не будете терять время и силы в многочасовой очереди, а сразу погрузитесь в изучение достояния музея.

Важно знать:

  • Обратите внимание, что при покупке льготных ваучеров, в заказе обязательно должен быть хотя бы один стандартный ваучер.

– Режим работы музея:

  • Понедельник – выходной;
  • Вторник, среда, суббота и воскресенье – с 11:00 до 20:00;
  • Четверг и пятница – с 11:00 до 21:00.
  • Учтите, что залы с экспозицией начинают закрываться за 15 минут до окончания работы музея.
  • Ваучер не даёт право на посещение временных выставок музея.
  • Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
  • Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Входной ваучер
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Личные расходы туриста
  • Перекус и вода
Начало и место завершения
🚩 Москва, ул. Волхонка 12
Билет в музей им. А. С. Пушкина
Билет в музей им. А. С. Пушкина
Билет в музей им. А. С. Пушкина
Билет в музей им. А. С. Пушкина

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Пушкинский М.
Пушкинский М.
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58 отзывов оставили туристы

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