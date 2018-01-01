Вы посетите знаменитый музей 🖼 и осмотрите с его коллекцию полотен, скульптур и других произведений искусства со всего мира. Вы увидите искусство Древнего мира, творения известнейших европейских художников Средневековья, Возрождения, Нового времени и Современности. Если вы купите электронный ваучер заранее, вы избавите себя от утомительной многочасовой очереди на вход в музей. Сэкономьте время и силы, и вы успеете познакомиться с коллекцией более детально.
Что вас ожидает:
Основная экспозиция музея!
Вы посетите главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В нем собраны шедевры со всего мира, начиная с древних времен до современности.
Здесь собрано 5000 шедевров живописи, 400 000 образцов графики, 6000 скульптур, 23000 предметов прикладного искусства, быта и этнографии. Также здесь собраны монеты, археологические артефакты и драгоценности.
Кроме постоянной впечатляющей композиции, в музее круглый год проводятся временные выставки. Например, именно здесь в конце июля 2018 года открылась выставка художников Венеции 18 века «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».
Оформите входной ваучер заранее, и вы не будете терять время и силы в многочасовой очереди, а сразу погрузитесь в изучение достояния музея.
Важно знать:
Обратите внимание, что при покупке льготных ваучеров, в заказе обязательно должен быть хотя бы один стандартный ваучер.
– Режим работы музея:
Понедельник – выходной;
Вторник, среда, суббота и воскресенье – с 11:00 до 20:00;
Четверг и пятница – с 11:00 до 21:00.
Учтите, что залы с экспозицией начинают закрываться за 15 минут до окончания работы музея.
Ваучер не даёт право на посещение временных выставок музея.
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
Входной ваучер
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Личные расходы туриста
Перекус и вода
Начало и место завершения
🚩 Москва, ул. Волхонка 12
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.