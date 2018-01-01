Вы посетите знаменитый музей 🖼 и осмотрите с его коллекцию полотен, скульптур и других произведений искусства со всего мира. Вы увидите искусство Древнего мира, творения известнейших европейских художников Средневековья, Возрождения, Нового времени и Современности. Если вы купите электронный ваучер заранее, вы избавите себя от утомительной многочасовой очереди на вход в музей. Сэкономьте время и силы, и вы успеете познакомиться с коллекцией более детально.

Что вас ожидает:

Основная экспозиция музея!

Вы посетите главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В нем собраны шедевры со всего мира, начиная с древних времен до современности.

Здесь собрано 5000 шедевров живописи, 400 000 образцов графики, 6000 скульптур, 23000 предметов прикладного искусства, быта и этнографии. Также здесь собраны монеты, археологические артефакты и драгоценности.

Кроме постоянной впечатляющей композиции, в музее круглый год проводятся временные выставки. Например, именно здесь в конце июля 2018 года открылась выставка художников Венеции 18 века «От Тьеполо до Каналетто и Гварди».

Оформите входной ваучер заранее, и вы не будете терять время и силы в многочасовой очереди, а сразу погрузитесь в изучение достояния музея.

Важно знать:

Обратите внимание, что при покупке льготных ваучеров, в заказе обязательно должен быть хотя бы один стандартный ваучер.

– Режим работы музея: