Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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🚩 Начало и место завершения:
ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1
Что входит
Входной билет
возможность фотосъемки
Что не входит
Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
Личные расходы на еду и напитки, сувениры
Важная информация
Не забудьте распечатать билет!
Мы просим всех наших посетителей быть в масках, а также рекомендуем надевать перчатки. В музее имеются санитайзеры для посетителей, чтобы вы могли продезинфицировать руки.
Когда:
ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 17:00
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Музеи М.
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