Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Добро пожаловать в один из крупнейших военно-исторических музеев мира.



Здесь вы сможете познакомиться с военной историей России — с момента зарождения вооруженных сил и до наших дней.



В музее представлена огромная коллекция оружия, знамена, награды, обмундирование.



Вы сможете увидеть все это своими глазами.



И самое главное — вам не надо стоять в очереди, приобретайте билет на сайте и проходите без очереди.