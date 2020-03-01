Tripster проводит ещё 3 экскурсии

1. Зайдите в первый автобус Hop-on Hop-off, покажите ваучер на смартфоне и получите распечатанный билет
2. Если у вас льготный или семейный билет, возьмите с собой паспорт, студенческий или пенсионный билет, свидетельства о рождении детей
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
Красный маршрут
— Болотная площадь
— Кинотеатр «Ударник»
— Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
— Станция метро «Кропоткинская»
— Переулок Сивцев Вражек
— Арбатская площадь
— Александровский сад
— Охотный ряд
— Театральная площадь
— Лубянская площадь
— ГУМ
— Красная площадь
— Большой Москворецкий мост
— Улица Балчуг
— Большой каменный мост
— Софийская набережная
Автобусы ходят по красному маршруту каждые 15 минут, полный маршрут занимает 1 час
Зеленый маршрут
— Болотная площадь
— Кинотеатр «Ударник»
— Храм Христа Спасителя
— Крымский мост
— Андреевский мост
— Университетская площадь
— Причал «Киевский вокзал»
— Площадь Европы
— Гостиница «Украина»
— Причал «Гостиница Украина»
— Площадь Свободной России
— Набережная Тараса Шевченко
— Бородинский мост
— Смоленская площадь и Старый Арбат
— Станция метро «Смоленская»
— Новинский бульвар
— Кинотеатр «Октябрь»
— Московский Дом Книги
— Арбатская площадь
— Переулок Сивцев Вражек
— Храм Христа Спасителя
— Большой Каменный мост
— Площадь Яузские Ворота
— Парк «Зарядье»
— Красная площадь
— Большой Москворецкий мост
Автобусы ходят по зеленому маршруту каждые полчаса, полный маршрут занимает 2 часа