Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Что вы получите

Билет на двухэтажный автобус с открытой крышей, действительный 2 дня, с системой свободного входа и выхода

Аудио-гид на русском языке и наушники (дадут в автобусе)

Карту города (можно взять в автобусе)

Как воспользоваться билетом

1. Зайдите в первый автобус Hop-on Hop-off, покажите ваучер на смартфоне и получите распечатанный билет

2. Если у вас льготный или семейный билет, возьмите с собой паспорт, студенческий или пенсионный билет, свидетельства о рождении детей

Важная информация

Билет действителен в течение 2 календарных дней подряд

Для детей до 6 лет вход бесплатный. Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых.

Автобусы курсируют по маршрутам ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной — 9 мая

Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Маршруты автобуса

Красный маршрут

— Болотная площадь

— Кинотеатр «Ударник»

— Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

— Станция метро «Кропоткинская»

— Переулок Сивцев Вражек

— Арбатская площадь

— Александровский сад

— Охотный ряд

— Театральная площадь

— Лубянская площадь

— ГУМ

— Красная площадь

— Большой Москворецкий мост

— Улица Балчуг

— Большой каменный мост

— Софийская набережная

Автобусы ходят по красному маршруту каждые 15 минут, полный маршрут занимает 1 час

Зеленый маршрут

— Болотная площадь

— Кинотеатр «Ударник»

— Храм Христа Спасителя

— Крымский мост

— Андреевский мост

— Университетская площадь

— Причал «Киевский вокзал»

— Площадь Европы

— Гостиница «Украина»

— Причал «Гостиница Украина»

— Площадь Свободной России

— Набережная Тараса Шевченко

— Бородинский мост

— Смоленская площадь и Старый Арбат

— Станция метро «Смоленская»

— Новинский бульвар

— Кинотеатр «Октябрь»

— Московский Дом Книги

— Арбатская площадь

— Переулок Сивцев Вражек

— Храм Христа Спасителя

— Большой Каменный мост

— Площадь Яузские Ворота

— Парк «Зарядье»

— Красная площадь

— Большой Москворецкий мост

Автобусы ходят по зеленому маршруту каждые полчаса, полный маршрут занимает 2 часа