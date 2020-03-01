Tripster проводит ещё 3 экскурсии

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Прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть все главные достопримечательности с необычного ракурса

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Красный или зеленый? Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждет множество новых впечатлений. Красная и Арбатская площади, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Большой театр и Храм Христа Спасителя — поездка по центру познакомит с историческим культурным наследием столицы и поможет понять, как устроена Москва.
1900 за билет
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча — на любой из остановок маршрута
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Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве

Что вы получите

  • Билет на двухэтажный автобус с открытой крышей, действительный 2 дня, с системой свободного входа и выхода
  • Аудио-гид на русском языке и наушники (дадут в автобусе)
  • Карту города (можно взять в автобусе)

Как воспользоваться билетом

1. Зайдите в первый автобус Hop-on Hop-off, покажите ваучер на смартфоне и получите распечатанный билет
2. Если у вас льготный или семейный билет, возьмите с собой паспорт, студенческий или пенсионный билет, свидетельства о рождении детей

Важная информация

  • Билет действителен в течение 2 календарных дней подряд
  • Для детей до 6 лет вход бесплатный. Дети до 17 лет должны быть в сопровождении взрослых.
  • Автобусы курсируют по маршрутам ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной — 9 мая
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию путешественника

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Маршруты автобуса

Красный маршрут
— Болотная площадь
— Кинотеатр «Ударник»
— Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
— Станция метро «Кропоткинская»
— Переулок Сивцев Вражек
— Арбатская площадь
— Александровский сад
— Охотный ряд
— Театральная площадь
— Лубянская площадь
ГУМ
— Красная площадь
— Большой Москворецкий мост
— Улица Балчуг
— Большой каменный мост
— Софийская набережная
Автобусы ходят по красному маршруту каждые 15 минут, полный маршрут занимает 1 час

Зеленый маршрут
— Болотная площадь
— Кинотеатр «Ударник»
— Храм Христа Спасителя
— Крымский мост
— Андреевский мост
— Университетская площадь
— Причал «Киевский вокзал»
— Площадь Европы
— Гостиница «Украина»
— Причал «Гостиница Украина»
— Площадь Свободной России
— Набережная Тараса Шевченко
— Бородинский мост
— Смоленская площадь и Старый Арбат
— Станция метро «Смоленская»
— Новинский бульвар
— Кинотеатр «Октябрь»
— Московский Дом Книги
— Арбатская площадь
— Переулок Сивцев Вражек
— Храм Христа Спасителя
— Большой Каменный мост
— Площадь Яузские Ворота
— Парк «Зарядье»
— Красная площадь
— Большой Москворецкий мост
Автобусы ходят по зеленому маршруту каждые полчаса, полный маршрут занимает 2 часа

Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на любой из остановок маршрута.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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