Попасть на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд и Оружейную палату Московского Кремля - непростая задача.

Организаторы начинают собирать группы за несколько недель до предполагаемого мероприятия. И за 4-5 до начала мест как правило в этих группах уже нет.

Здесь вы можете приобрести комплект входных билетов в оба музея, причем время посещения будет рассчитано так, чтобы вы смогли неспешно осмотреть обе экспозиции одну за другой.

Экскурсию ⛳ в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате придётся взять аудио-гид, который входит в стоимость входных билетов.