  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (будни)

3.7
142 отзыва
Booze. team
Booze. team – Гид из Москвы
Экскурсия ⛳ по самому защищенному и охраняемому музею России – Алмазному фонду и Оружейной палате московского Кремля.

Именно здесь выставлены знаменитые императорские короны и символы самодержавия, а также фамильные драгоценности царской семьи.

В оружейной палате вы увидите доспехи и оружие начиная с древних времён.

Билеты 🎫 в Алмазный фонд продаются только в кассах на день и раскупаются за пять минут.

Мы предлагаем выбрать удобное время и гарантированно попасть в фонд без очередей.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная

  • 3 800 ₽ за человека

    Купить билеты
Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (будни)

Что вы увидите

  • Алмазный фонд
  • Оружейная палата
  • Красная площадь
  • Александровский сад
Попасть на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд и Оружейную палату Московского Кремля - непростая задача.
Организаторы начинают собирать группы за несколько недель до предполагаемого мероприятия. И за 4-5 до начала мест как правило в этих группах уже нет.
Здесь вы можете приобрести комплект входных билетов в оба музея, причем время посещения будет рассчитано так, чтобы вы смогли неспешно осмотреть обе экспозиции одну за другой.
Экскурсию ⛳ в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате придётся взять аудио-гид, который входит в стоимость входных билетов.
Что входит
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Александровский сад, Памятник Александру I
Место завершения
🏁 Московский Кремль

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Booze. team
Booze. team
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

142 отзыва оставили туристы

Booze. team проводит ещё 1 экскурсию

Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (выходные)
3 800
3 часа
Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (выходные)
25 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2042 отзыва
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
537 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
362 отзыва