Tripster проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Билеты в музеи Измайловского кремля

Вспомнить детство в музее игрушек, раскрыть рецепты хлеба, заглянуть к Бабе Яге и собрать автомат

Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель гидов
С этим билетом вы сможете посетить 4 необычных музея в Измайловском кремле.

Вы рассмотрите волшебную печь в избушке Бабы Яги и погрузитесь в мир сказки.

Побудете звонарем на колокольне, познакомитесь с историей русской игрушки, узнаете о традициях выпечки хлеба.

А еще подержите в руках настоящее оружие!
800 за билет
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 99 человек
Можно с детьми
Встреча у Измайловского кремля
Забронировать экскурсию
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля

Что вы получите

Входные билеты в Музей хлеба, Музей русской народной игрушки, Музей оружия, Избушку Бабы Яги и проход на колокольню

Как воспользоваться билетом

  1. Отсканируйте ваш электронный билет на смартфоне в кассе или туристическом информационном центре Кремля и получите бумажный билет в каждый музей
  2. Вы можете посетить музеи в разные дни. Обратите внимание на их время работы.

Важная информация

  • Измайловский кремль находится по адресу Измайловское шоссе, 73 Ж, Москва. Добраться до него можно на метро до станции Партизанская или станции МЦК Измайлово.
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя

Время работы музеев

Музей хлеба
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00
Закрыто по понедельникам и вторникам

Музей русской народной игрушки
Среда — пятница: 10:00 — 15:00
Суббота — воскресенье 10:00 — 18:00
Закрыто по понедельникам и вторникам

Избушка Бабы Яги и Колокольня
Суббота — воскресенье: 12:00 — 18:00
Закрыто с понедельника по пятницу

Музей оружия
Ежедневно: 10:00 — 20:00

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля
Билеты в музеи Измайловского кремля

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Измайловского кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Билеты на автобус Hop-on Hop-off в МосквеБилеты на автобус Hop-on Hop-off в МосквеБилеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве
1900 за билет
1 час
Прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть все главные достопримечательности с необычного ракурса
Красный или зеленый? Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждет множество новых впечатлений. Красная и Арбатская площади, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Большой театр и Храм Христа Спасителя — поездка по центру познакомит с историческим культурным наследием столицы и поможет понять, как устроена Москва.
Билеты на открытую смотровую площадку Москва-Сити с экскурсиейБилеты на открытую смотровую площадку Москва-Сити с экскурсиейБилеты на открытую смотровую площадку Москва-Сити с экскурсией
1500 за человека
1 час
Полюбоваться панорамой столицы на 360° с башни Око — там, где выше только любовь!
Вы оцените, насколько огромна Москва, и насладитесь ее красотой. Пара минут на скоростном лифте на 354 метра вверх — и перед вами золотые купола и сталинские высотки, парки и площади, узоры проспектов и магистралей. В билет включены экскурсия, напиток и мороженое.
Мультикарта в МосквеМультикарта в МосквеМультикарта в Москве
4100 за билет
1 час
Прокатиться по городу на двухэтажном автобусе, увидеть город с реки и посетить лучшие музеи
Музеи Кремля, Собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея — вы сможете выбрать самые интересные достопримечательности столицы и познакомиться с культурным и историческим наследием страны за 24, 48, 72 или 120 часов. А кроме того исследовать город на двухэтажном автобусе и насладиться живописной панорамой во время речного круиза.

Экскурсии по музеям Москвы

Экскурсия в Большой театрЭкскурсия в Большой театрЭкскурсия в Большой театр
1950 за человека
2 часа
21 отзыв
В деталях изучить интерьеры, ощутить себя в прошлом и узнать об уникальной реконструкции здания
«Как, уже два часа прошло? А мы и не заметили!» — я часто слышу эти слова в конце экскурсии. Атмосфера и красота Большого очаровывают и не отпускают, а наши встречи всегда проходят легко и увлекательно. Вы проследите путь театра, откроете архитектурные секреты, услышите об аутентичной реставрации и, если повезет, понаблюдаете за жизнью исторической сцены Большого.
Соборная Мечеть — восточный шедевр МосквыСоборная Мечеть — восточный шедевр МосквыСоборная Мечеть — восточный шедевр Москвы
300 за человека
1 час
6 отзывов
Увидеть роскошное убранство залов и узнать о мусульманской культуре и традициях
Вы оцените необыкновенную красоту внутреннего убранства мечети и ее фасада, познакомитесь ближе с мусульманской культурой, а также погрузитесь в историю одной из трех мировых религий. А после экскурсии сможете подняться на обзорную площадку на минарете и насладиться великолепной панорамой Москвы.
Экскурсия в Оружейную палатуЭкскурсия в Оружейную палатуЭкскурсия в Оружейную палату
2090 за человека
1.5 часа
17 отзывов
Знакомство с экспонатами музея-сокровищницы и историей Красной площади и Александровского сада
Прошлое России и ее богатства окажутся в центре внимания на этой экскурсии. Вы попадете в залы Оружейной палаты, заполненные бесценными реликвиями: здесь хранится Шапка Мономаха, парадные царские наряды и вооружение, коллекция яиц Фаберже и уникальный двойной трон. Узнаете об исторической и художественной ценности экспонатов. А после профессиональный гид проведет экскурсиию по самому сердцу столицы.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
От 3900 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом
В Москве насчитываются сотни театров. Как сориентироваться в этом многообразии? Как найти то, что нужно именно вам, что не разочарует, а, наоборот, заинтересует и, быть может, сделает театралом? Я часто хожу в театры, более 20 лет работаю журналистом, пишу о театре, беру интервью у актеров и режиссеров. Я поведу вас любимыми театральными маршрутами и поделюсь своей любовью к театру.
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
скидка15%
3510 ₽
2984 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
Лестница одиночества: шедевры галереи ГлазуноваЛестница одиночества: шедевры галереи ГлазуноваЛестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
2400 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Понять философию 20 века и познакомиться с работами ключевого художника этой эпохи
Эта экскурсия позволит вам узнать и пережить историю 20 века, сыгравшего огромную роль в судьбе России. Вы рассмотрите советские скульптуры в парке искусств «Музеон» и поймете их значение и символизм. А затем познакомитесь с работами ключевого художника советской эпохи И.С. Глазунова, который воплотил в своих работах идею бесконечного одиночества человека того времени.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река