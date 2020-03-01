Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Что вы получите
Входные билеты в Музей хлеба, Музей русской народной игрушки, Музей оружия, Избушку Бабы Яги и проход на колокольню
Как воспользоваться билетом
- Отсканируйте ваш электронный билет на смартфоне в кассе или туристическом информационном центре Кремля и получите бумажный билет в каждый музей
- Вы можете посетить музеи в разные дни. Обратите внимание на их время работы.
Важная информация
- Измайловский кремль находится по адресу Измайловское шоссе, 73 Ж, Москва. Добраться до него можно на метро до станции Партизанская или станции МЦК Измайлово.
- Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя
Время работы музеев
Музей хлеба
Среда — воскресенье: 10:00 — 18:00
Закрыто по понедельникам и вторникам
Музей русской народной игрушки
Среда — пятница: 10:00 — 15:00
Суббота — воскресенье 10:00 — 18:00
Закрыто по понедельникам и вторникам
Избушка Бабы Яги и Колокольня
Суббота — воскресенье: 12:00 — 18:00
Закрыто с понедельника по пятницу
Музей оружия
Ежедневно: 10:00 — 20:00
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.