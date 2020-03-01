Tripster проводит ещё 3 экскурсии

Москва театральная. Какие спектакли смотреть?

Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом

В Москве насчитываются сотни театров. Как сориентироваться в этом многообразии? Как найти то, что нужно именно вам, что не разочарует, а, наоборот, заинтересует и, быть может, сделает театралом? Я часто хожу в театры, более 20 лет работаю журналистом, пишу о театре, беру интервью у актеров и режиссеров. Я поведу вас любимыми театральными маршрутами и поделюсь своей любовью к театру.