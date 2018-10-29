Что вас ожидает

Красоты дворянского дома

Кусково — один из немногих садово-парковых ансамблей, который столетиями являлся собственностью одной семьи и развивался представителями её поколений. К счастью, усадьба прекрасно сохранилась. Вы увидите Итальянский и Голландский домики, парадную и домашнюю анфилады комнат в стиле зрелого классицизма и осмотрите интерьеры Большого Дворца, гостьей которого была сама Екатерина II. Узнаете, зачем нужен Эрмитаж, как освещались комнаты в вечерние часы, чем развлекались многочисленные гости усадьбы, попробуете разгадать аллегорический язык парковой скульптуры и погрузитесь в мир волшебных иллюзий самого лучшего в стране Крепостного театра.

«Кусковские гуляния» и судьбы владельцев

Я расскажу увлекательные истории об обитателях усадьбы: о благотворительной деятельности Дмитрия Николаевича Шереметева и просветительской — Сергея Дмитриевича, о гуляниях на широкую ногу Петра Борисовича и удивительном характере Натальи Борисовны. Вам откроется целый мир событий прошлого, где нашлось место большим свершениям, горестям и радостям. Вы узнаете, как природа препятствовала созданию усадебного ансамбля, как связаны дворяне Шереметевы и московский Гастроном № 1 и как складывалась семейная жизнь некоторых членов фамилии. Например, услышите романтическую историю любви крепостной крестьянки Прасковьи Жемчуговой и графа Николая Петровича.