Что вас ожидает

Сердце столицы

Мы начнем прогулку на Театральной площади: вы полюбуетесь зданиями Большого и Малого театров, фонтаном и видом на знаменитый отель Метрополь в стиле модерн. Затем отправитесь исследовать исторический центр: откроете тайну Георгиевского переулка и увидите бывшую электростанцию, превращенную в выставочный зал. Осмотрите знаковые места Камергерского переулка и Кузнецкого моста, среди которых МХАТ и театр Оперетты.

Прошлое и настоящее

Свернув в Столешников переулок, вы увидите городскую усадьбу Кожиных, дома Гиляровского и Карзинкина. Кроме того, я покажу сохранившиеся творения великих архитекторов: Шехтеля и Фрейденберга, Чичагова и Клейна. Помогу отыскать спрятанную башню, новый сквер с граффити, «питерские» дворы-колодцы и старинные доходные дома. А в Петровском переулке покажу театр Корша и его «соседей» — особняки Терентьева и Сокол.

Организационные детали

Экскурсия завершится у м. Чеховская.