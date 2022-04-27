Большая Дмитровка и окрестности

Погулять по одной из самых известных улиц Москвы, рассмотреть доходные дома и найти дворцы-колодцы

Индивидуальная
Большая Дмитровка и прилегающие к ней переулки запомнятся вам домами 19-20 веков, фонарями в ретро-стиле, театрами и современным сквером Майи Плисецкой.

Я расскажу, кто селился здесь в старину, как выглядели эти места несколько веков назад и с чем связано название улицы.

Поделюсь историями о знаменитых жителях и событиях давно минувших дней.
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Большая Дмитровка и окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сердце столицы

Мы начнем прогулку на Театральной площади: вы полюбуетесь зданиями Большого и Малого театров, фонтаном и видом на знаменитый отель Метрополь в стиле модерн. Затем отправитесь исследовать исторический центр: откроете тайну Георгиевского переулка и увидите бывшую электростанцию, превращенную в выставочный зал. Осмотрите знаковые места Камергерского переулка и Кузнецкого моста, среди которых МХАТ и театр Оперетты.

Прошлое и настоящее

Свернув в Столешников переулок, вы увидите городскую усадьбу Кожиных, дома Гиляровского и Карзинкина. Кроме того, я покажу сохранившиеся творения великих архитекторов: Шехтеля и Фрейденберга, Чичагова и Клейна. Помогу отыскать спрятанную башню, новый сквер с граффити, «питерские» дворы-колодцы и старинные доходные дома. А в Петровском переулке покажу театр Корша и его «соседей» — особняки Терентьева и Сокол.

Организационные детали

Экскурсия завершится у м. Чеховская.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Охотный Ряд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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