Большая прогулка по маленьким переулкам. Групповая экскурсия

Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы

4.8
25 отзывов
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось.

Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Большая прогулка по маленьким переулкам. Групповая экскурсия
Большая прогулка по маленьким переулкам. Групповая экскурсия
Большая прогулка по маленьким переулкам. Групповая экскурсия

Что вас ожидает

Ивановская горка: где это? Обычно этот вопрос задают москвичи и тут же начинают сомневаться в том, что хорошо знают свой город. Мы начнем свой маршрут у призрака китайгородской стены — у памятника Кириллу и Мефодию (выход из метро Китай-город), пройдем вверх к Ивановскому монастырю, а далее двинемся к самой загадочной площади в Москве — Хитровской, попутно пытаясь понять, в каком веке мы находимся.

Мы будем подглядывать за Москвой, узнаем, какая она на самом деле, как выглядит ее исподнее, спрятанное в глубине переулков. Мы увидим палаты 17 века, древний холодильник и место, где снимали “Брат-2”. А еще я расскажу, в каких палатах 17-го века можно купить дизайнерские вещи, научиться танцевать танго и послушать стихи, где покачаться на качелях, найти творческие подарки, и где в Москве самые вкусные пироги.

Большие контрасты между богатым и бедным, злым и добрым, старым и современным мы встретим буквально на каждом шагу. Давайте шагать вместе и узнавать неизвестную Москву.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро "Китай-город"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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25 реальных отзывов от туристов

А
18 ноя 2019
Очень интересная экскурсия! Познавательная и нескучная). Парадная и непарадная Москва - все в этом маршруте, не обычные ракурсы дворов и переулков. Стоит посмотреть всем и москвичам и гостям города. Гид Юлия большая умничка! Все на ее экскурсии!
Не считая основного маршрута, нас пригласили посмотреть Арт-магазин. Теперь я знаю где купить оригинальные подарки, а еще покачаться на качелях и послушать живую музыку!
Е
18 ноя 2019
Больше ждали историй о районе, по которому гуляли. были какие-то частные вещи, по-своему интересные, или косвенно связанные истории, но не конкретно зданиях. мимо которых проходили.
и многое мы прошли без комментариев, просто как по улице.
Хотя Юля - интересный гид, думаю, если строить эту экскурсию, как я описала выше, она бы на полдня растянулась.
Т
21 авг 2019
В целом, экскурсия понравилась. Необычный взгляд на Москву. Интересная информация. Дважды нас заводили в магазинчики в стиле арт-хаус, что в принципе не испортило впечатление от экскурсии, т. к. была возможность немного отдохнуть (ходили пешком 2, 5 часа)
Оксана
25 июня 2019
это просто восторг! Юля очень приятный человек, рассказывает очень интересно, всем советую пойти на эту и все другие экскурсии к Юле! вы останетесь под впечатлением и воодушевленые для еще болтших прогулок по любимой Москве!
А
24 июня 2019
Были 23 июня. Все понравилось. Юлия очень хороший гид, умеющая заинтересовать и воодушевить слушающих тем, что рассказывает и показывает. Было очень интересно. Экскурсия удалась… Спасибо организаторам и непосредственно Юлии.
С
24 июня 2019
Отличная экскурсия, которая и не экскурсия даже, а реально прогулка в хорошей компании, непринуждённая, ненапряжная, при этом очень познавательная и действительно интересная. Если вы, как я, годами ходили в районе ивановской горки и даже не знали, что это она и есть, если любите уютные переулки, скрытые на виду у всех сокровища - это прям ваш маршрут, ведь вы сможете его с удовольствием многократно повторять самостоятельно. Гид Юля просто чудо. Хотим все ее экскурсии!
М
5 июня 2019
Экскурсия с Юлей прошла легко, не принуждённо и очень познавательно! Всем рекомендую!
С
26 мая 2019
Отлично организованная и легкая для усвоения экскурсия! Восторг!
Я
26 мая 2019
Бесподобно! Будем и впредь путешествовать с Юлией!
Н
26 мая 2019
На одном дыхании почти 3 часа! Спасибо!
Г
6 мая 2019
Юлия большой профессионал! Рекомендую!
Э
6 мая 2019
Юля, большое СПАСИБО за экскурсию! Хотелось бы встретиться с Вами вновь!
А
3 мая 2019
Это была совершенно обычная экскурсия у Юлии. Знаете как у неё обычно? Это когда стоишь открыв рот, слушая интересные факты о Москве. Когда попадаешь в места, мимо которых ходил 100 раз, но не замечал! Закрытые секретные дворы, волшебные магазинчики, захватывающие маршруты и впечатляющие истории.
Уже мечтаю о следующей экскурсии!
Н
3 мая 2019
Экскурсия очень интересная, хорошо выверен баланс между исторической и развлекательной частями. Маршрут комфортный, с остановками на кофе в незаурядных местах, думаю, подойдёт даже тем, кто не готов очень много ходить
Е
3 фев 2019
Неплохо.
Ещё 10 отзывов

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