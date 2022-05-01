На белоснежном теплоходе вы проведете примерно 2 часа, наслаждаясь видами Москвы с воды. Полюбуетесь высотками Делового центра, пейзажами Воробьевых гор и Парка Горького. Увидите легендарную фабрику «Красный октябрь» и проплывете под парящим мостом парка Зарядье. Прогулка будет сопровождаться рассказом гида об истории столицы и о достопримечательностях на маршруте.
Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Причал «Новоспасский мост»