Что вас ожидает

Теплоходная прогулка с экскурсией

На белоснежном теплоходе вы проведете примерно 2 часа, наслаждаясь видами Москвы с воды. Полюбуетесь высотками Делового центра, пейзажами Воробьевых гор и Парка Горького. Увидите легендарную фабрику «Красный октябрь» и проплывете под парящим мостом парка Зарядье. Прогулка будет сопровождаться рассказом гида об истории столицы и о достопримечательностях на маршруте.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали

Питание на борту

При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча.

Меню: сок (200 мл) и чай черный/зеленый (300 мл); салат «Юнга», шашлык из курицы с лавашем и соусом (220 гр.), шоколад «Мерси» на десерт

С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Как проходит прогулка