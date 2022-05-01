Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией

Проплыть через весь центр города услышать о памятниках столицы

Групповая
От небоскребов Москва-Сити до стен Кремля и Дома музыки — вы совершите это путешествие на комфортном теплоходе вместимостью до 150 человек.

Полюбуетесь набережными и парками, куполами храмов и другими памятниками архитектуры.

Гид на борту расскажет об увиденном и о прошлом этих мест.

При бронировании вы можете выбрать билет с обедом и подкрепиться во время поездки.
Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией
Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией
Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией
Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией
Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией
Большое речное путешествие по Москве-реке с экскурсией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Теплоходная прогулка с экскурсией

На белоснежном теплоходе вы проведете примерно 2 часа, наслаждаясь видами Москвы с воды. Полюбуетесь высотками Делового центра, пейзажами Воробьевых гор и Парка Горького. Увидите легендарную фабрику «Красный октябрь» и проплывете под парящим мостом парка Зарядье. Прогулка будет сопровождаться рассказом гида об истории столицы и о достопримечательностях на маршруте.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Новоспасский монастырь — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали

Питание на борту

  • При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча.
  • Меню: сок (200 мл) и чай черный/зеленый (300 мл); салат «Юнга», шашлык из курицы с лавашем и соусом (220 гр.), шоколад «Мерси» на десерт
  • С собой можно принести алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Как проходит прогулка

  • На теплоходе «Москва-21», «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • На теплоходе с вами будет экскурсовод
  • Теплоход идет в одну сторону до причала «Новоспасский мост»

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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