Молодой начинающий писатель Михаил Булгаков приехал в Москву в 1921 году «без денег, без вещей с тем, чтобы остаться в ней навсегда». Город 🏙️ захватил его без остатка, став ареной для его знаменитых произведений. Но, пожалуй, именно роман «Мастер и Маргарита» стал самым «столичным».

Несмотря на волшебный, иррациональный мир, в который нас переносит книга, почти все локации из романа можно найти среди реальных улиц и домов. Мог ли представить себе писатель, что поклонники его творчества будут исследовать описанную в произведении Москву и даже составят богатый список булгаковских мест?

Предлагаем Вам совершить прогулку 👣 по следам любимых героев романа, представляя их в настоящих декорациях столицы ⭐️. С профессиональным экскурсоводом Вы обязательно отыщете особняк Маргариты, здание, где располагался МАССОЛИТ, мистический театр Варьете. Вы также узнаете, где Мастер увидел очаровательную девушку с желтыми цветами, перевернувшую его жизнь. Только помните: не разговаривайте с незнакомцами!