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Булгаковская Москва или «никогда не разговаривайте с незнакомцами»

4.8
28 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Помните ли вы, почему нельзя разговаривать с незнакомцами на Патриарших прудах? И в какие последствия может вылиться обыкновенный разговор с котом? На нашей экскурсии 🧭 мы предлагаем вам вспомнить литературный шедевр Михаила Булгакова и вновь прогуляться 👣 вместе с героями его главного произведения, но уже не на страницах книги, а в реале.

Вы узнаете, почему кота зовут Бегемотом, где располагается скамейка, на которой беседовали Воланд, Берлиоз и Иван Бездомный, почему Булгаков ненавидел «нехорошую» квартиру и почему именно она стала временным прибежищем сатаны.

Вам расскажут, почему роковая встреча с «иностранным консультантом» состоялась именно на Патриарших прудах, и многое другое!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Булгаковская Москва или «никогда не разговаривайте с незнакомцами»
Булгаковская Москва или «никогда не разговаривайте с незнакомцами»

Что вы увидите

  • Дом-музей Булгакова
  • Патриаршие пруды
  • Здание МАССОЛИТа
  • Пушкинская площадь
Молодой начинающий писатель Михаил Булгаков приехал в Москву в 1921 году «без денег, без вещей с тем, чтобы остаться в ней навсегда». Город 🏙️ захватил его без остатка, став ареной для его знаменитых произведений. Но, пожалуй, именно роман «Мастер и Маргарита» стал самым «столичным».
Несмотря на волшебный, иррациональный мир, в который нас переносит книга, почти все локации из романа можно найти среди реальных улиц и домов. Мог ли представить себе писатель, что поклонники его творчества будут исследовать описанную в произведении Москву и даже составят богатый список булгаковских мест?
Предлагаем Вам совершить прогулку 👣 по следам любимых героев романа, представляя их в настоящих декорациях столицы ⭐️. С профессиональным экскурсоводом Вы обязательно отыщете особняк Маргариты, здание, где располагался МАССОЛИТ, мистический театр Варьете. Вы также узнаете, где Мастер увидел очаровательную девушку с желтыми цветами, перевернувшую его жизнь. Только помните: не разговаривайте с незнакомцами!
Что входит
  • экскурсия от профессионального гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Триумфальная пл., 2, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Булгаковская Москва или «никогда не разговаривайте с незнакомцами»
Булгаковская Москва или «никогда не разговаривайте с незнакомцами»
Булгаковская Москва или «никогда не разговаривайте с незнакомцами»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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28 отзывов оставили туристы

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