Гид-инженер расскажет вам про устройство различных технических систем бункера, продемонстрирует их работу и ответит на все ваши вопросы. Продолжительность экскурсии 🧭 полтора часа. В конце, как обычно, свободное время на самостоятельный осмотр. Походите с гидом, а потом изучите всё самостоятельно, в тишине и полумраке.
Внимание! Спуск и подъем с глубины 43 метра — пешком.
Организационные детали:
В связи с известными санитарными ограничениями, посещение будет строго по сеансам и строго по записи. С ограничением по численности и соблюдением социальной дистанции. Одновременно на объекте может находиться не более 7 человек. Маски обязательны.
Мы временно не работаем с маломобильными гражданами. Действует только подъемник для грузов.
Не опаздывайте! Если группа уйдет глубоко вниз — догнать её не получится!
Что входит
Входной билет и экскурсионная программа
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.