Бункер703 – Гид из Москвы

Полная экскурсия ⛳ по бункеру с гидом-инженером, с особым вниманием на инженерные системы.



Если вам интересно в деталях узнать зачем нужны те или иные вентили, куда идет столько кабелей, как открывается десятитонная дверь и самостоятельно запустить некоторые механизмы, то эта экскурсия для вас.