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Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей

5
7 отзывов
Бункер703
Бункер703 – Гид из Москвы
Полная экскурсия ⛳ по бункеру с гидом-инженером, с особым вниманием на инженерные системы.

Если вам интересно в деталях узнать зачем нужны те или иные вентили, куда идет столько кабелей, как открывается десятитонная дверь и самостоятельно запустить некоторые механизмы, то эта экскурсия для вас.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей
Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей

Что вы увидите

  • Бункер 703

Что вас ожидает:

  • Гид-инженер расскажет вам про устройство различных технических систем бункера, продемонстрирует их работу и ответит на все ваши вопросы. Продолжительность экскурсии 🧭 полтора часа. В конце, как обычно, свободное время на самостоятельный осмотр. Походите с гидом, а потом изучите всё самостоятельно, в тишине и полумраке.
  • Внимание! Спуск и подъем с глубины 43 метра — пешком.

Организационные детали:

  • В связи с известными санитарными ограничениями, посещение будет строго по сеансам и строго по записи. С ограничением по численности и соблюдением социальной дистанции. Одновременно на объекте может находиться не более 7 человек. Маски обязательны.
  • Мы временно не работаем с маломобильными гражданами. Действует только подъемник для грузов.
Не опаздывайте! Если группа уйдет глубоко вниз — догнать её не получится!
Что входит
  • Входной билет и экскурсионная программа
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1
Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей
Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей
Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей
Бункер 703 МИД СССР: Экскурсия для суровых технарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бункер703
Бункер703
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7 отзывов оставили туристы

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