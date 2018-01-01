Бункер703 – Гид из Москвы

На этой экскурсии 🧭 у вас будет возможность спуститься в бункер, рассекреченный лишь в 2018 году.



На уровне 43 метров под замоскворецкими улочками расположены тоннели и шахты, ведущие к укреплениям с действующими системами жизнеобеспечения.