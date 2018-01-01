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Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю

4.9
16 отзывов
Бункер703
Бункер703 – Гид из Москвы
На этой экскурсии 🧭 у вас будет возможность спуститься в бункер, рассекреченный лишь в 2018 году.

На уровне 43 метров под замоскворецкими улочками расположены тоннели и шахты, ведущие к укреплениям с действующими системами жизнеобеспечения.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🧘На выходные
  • Подземная
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю
Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю

Что вы увидите

  • Бункер-703

Что вас ожидает:

  • Наша классическая программа с подробным рассказом про объект и свободным временем на самостоятельное изучение бункера и фотосъёмку. Походите с гидом, а потом изучите всё самостоятельно, в тишине и полумраке.
  • Внимание! Спуск и подъем с глубины 43 метра — пешком.

Организационные детали:

  • Мы временно не работаем с маломобильными гражданами. Действует только подъемник для грузов.
Не опаздывайте! Если группа уйдет глубоко вниз — догнать её не получится!
Что входит
  • Входной билет и экскурсионная программа
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1
Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю
Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю
Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю
Бункер-703 МИД СССР: Путешествие под землю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бункер703
Бункер703
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16 отзывов оставили туристы

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