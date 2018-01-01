Наша классическая программа с подробным рассказом про объект и свободным временем на самостоятельное изучение бункера и фотосъёмку. Походите с гидом, а потом изучите всё самостоятельно, в тишине и полумраке.
Внимание! Спуск и подъем с глубины 43 метра — пешком.
Организационные детали:
Мы временно не работаем с маломобильными гражданами. Действует только подъемник для грузов.
Не опаздывайте! Если группа уйдет глубоко вниз — догнать её не получится!
Что входит
Входной билет и экскурсионная программа
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 2-й Новокузнецкий переулок, дом 14, строение 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.