Что вас ожидает

Стадион превращается в бункер

Как мегастадион стал «ширмой» для возведения подземного командного пункта? Вы увидите неосуществленный проект гигантского стадиона и разберетесь в этом вопросе, услышите о деталях того строительства и инженерных особенностях бункера. А еще мы поговорим об идеях военной доктрины 30-х годов — иллюстрацией к этой теме станет гостиничный комплекс Измайлово.

Интерьеры подземного убежища

Спустившись в подземный бункер, вы пройдете по коридорам, заглянете в рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича и оцените акустику в зале для заседаний. Узнаете о 17-километровой автодороге, ведущей к Кремлю — и услышите ответ на вопрос, был ли товарищ Сталин в этом бункере в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Билеты в бункер И. В. Сталина входят в стоимость, дополнительных расходов нет

Первая часть экскурсии пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде и даже немного теплее

Бункер — сооружение подземное, поэтому в нем не ловит мобильная связь и интернет

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.