Бункер Сталина: рассекреченные материалы

Исследовать залы бункера и узнать о принципах военного строительства

«А если завтра война.

» На этой экскурсии вы посетите строение 30-х годов — бункер для защиты вождя, — и поймете, как в архитектуре воплотилась военная доктрина тех лет.

Осмотрите интерьеры и экспозиции бункера, а мы расскажем о секретах этого места и поделимся любопытными подробностями о его сооружении.
Бункер Сталина: рассекреченные материалы
Бункер Сталина: рассекреченные материалы
Бункер Сталина: рассекреченные материалы
Бункер Сталина: рассекреченные материалы
Бункер Сталина: рассекреченные материалы
Бункер Сталина: рассекреченные материалы
Бункер Сталина: рассекреченные материалы

Что вас ожидает

Стадион превращается в бункер

Как мегастадион стал «ширмой» для возведения подземного командного пункта? Вы увидите неосуществленный проект гигантского стадиона и разберетесь в этом вопросе, услышите о деталях того строительства и инженерных особенностях бункера. А еще мы поговорим об идеях военной доктрины 30-х годов — иллюстрацией к этой теме станет гостиничный комплекс Измайлово.

Интерьеры подземного убежища

Спустившись в подземный бункер, вы пройдете по коридорам, заглянете в рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича и оцените акустику в зале для заседаний. Узнаете о 17-километровой автодороге, ведущей к Кремлю — и услышите ответ на вопрос, был ли товарищ Сталин в этом бункере в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Билеты в бункер И. В. Сталина входят в стоимость, дополнительных расходов нет
  • Первая часть экскурсии пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде и даже немного теплее
  • Бункер — сооружение подземное, поэтому в нем не ловит мобильная связь и интернет

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Партизанская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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