Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Быково — квест в усадьбе графа Воронцова

Приоткрыть секреты старинного особняка, отыскать готическую церковь и заполучить сокровища

Виктория и Наталья
Виктория и Наталья – представитель из Москвы
Какие тайны хранит старинный Воронцовский парк? Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ поселка Быково и попробуете преодолеть все препятствия, которые оставил нам граф Воронцов.

Удастся ли вам найти его сокровища? Давайте проверим!
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  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 900 ₽ за экскурсию

    Забронировать квест
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова

Графские развалины
Мы прогуляемся по живописному английскому парку графа Воронцова и поговорим о том, как императрица повлияла на внешний вид усадьбы, которую строили архитекторы Баженов и Бернар де Симона, вспомним, где в Быково росли черные розы и что представляла из себя комната-аквариум. Вы полюбуетесь прудами, в центре одного из которых — остров 🏝️ с беседкой-ротондой, а также увидите один из самых загадочных в Подмосковье готических храмов и узнаете его необычную историю 📖.

Легенды и сокровища
Вы услышите легенду о спрятанных сокровищах графа Воронцова и попробуете их отыскать. Следуя по карте и погружаясь в истории прошлых столетий, научитесь открывать криптекс, а также отгадаете головоломки и загадки на все виды мышления. В ходе веселого квеста вы проникнитесь мистической атмосферой графского поместья, узнаете множество интересных фактов о Быково и зарядитесь новыми эмоциями!

Кому подойдет экскурсия

Квест может быть адаптирован под любой возраст. Весело 🥳 будет всем: и взрослым, и детям!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Быково, куда можно добраться на электричке или автомобиле 🚘 из Москвы
  • При желании мы можем положить в сундук подобранный вами подарок
  • Дополнительно оплачиваются профессиональная фото- и видеосъемка (по желанию)
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова
Быково — квест в усадьбе графа Воронцова

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Виктория и Наталья
Виктория и Наталья
Мы – Наталья и Виктория – сработанная команда профессиональных ведущих, которая провела множество различных мероприятий, в том числе и квестов. У нас на двоих: режиссерское образование и 20 лет работы в проведении и организации мероприятий. Мы провели множество детских праздников, организовали городские и авторские мероприятия. Мы любим свою работу и главная радость для нас -— ваши счастливые улыбки!
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