Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Графские развалины

Мы прогуляемся по живописному английскому парку графа Воронцова и поговорим о том, как императрица повлияла на внешний вид усадьбы, которую строили архитекторы Баженов и Бернар де Симона, вспомним, где в Быково росли черные розы и что представляла из себя комната-аквариум. Вы полюбуетесь прудами, в центре одного из которых — остров 🏝️ с беседкой-ротондой, а также увидите один из самых загадочных в Подмосковье готических храмов и узнаете его необычную историю 📖.

Легенды и сокровища

Вы услышите легенду о спрятанных сокровищах графа Воронцова и попробуете их отыскать. Следуя по карте и погружаясь в истории прошлых столетий, научитесь открывать криптекс, а также отгадаете головоломки и загадки на все виды мышления. В ходе веселого квеста вы проникнитесь мистической атмосферой графского поместья, узнаете множество интересных фактов о Быково и зарядитесь новыми эмоциями!

Кому подойдет экскурсия

Квест может быть адаптирован под любой возраст. Весело 🥳 будет всем: и взрослым, и детям!

Организационные детали