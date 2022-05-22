Приглашаем вас на легкую теплоходную прогулку вдоль зеленых берегов Москвы-реки. С палубы речного трамвайчика «Лагуна», где с комфортом могут разместиться до 80 человек, вы увидите великолепный Северный речной вокзал, музей ВМФ и мосты. А до или после прогулки сможете приятно провести время в парке.

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Что вас ожидает

Речная прогулка на северо-западе Москвы

Маршрут теплохода круговой, проходит по каналу имени Москвы и Химкинскому водохранилищу. На пристани симпатичного столичного парка вы сядете на борт и за 1 час увидите интересные объекты: великолепно отреставрированный Северный речной вокзал, Музей ВМФ с подводной лодкой, экранопланом и десантно-штурмовым катером, мосты и жилой комплекс «Маяк».

До или после прогулки рекомендуем погулять по самому парку: это охраняемая природная территория, где можно увидеть 150 видов растений и встретить животных из Красной книги Москвы — ежей и ласку. Здесь же есть детский парк аттракционов, зоны отдыха у воды, игровые и спортивные площадки.

Организационные детали