Часовой маршрут от парка Северное Тушино на речном трамвайчике

Проплыть по Химкинскому водохранилищу и полюбоваться Северным речным вокзалом

Приглашаем вас на легкую теплоходную прогулку вдоль зеленых берегов Москвы-реки.

С палубы речного трамвайчика «Лагуна», где с комфортом могут разместиться до 80 человек, вы увидите великолепный Северный речной вокзал, музей ВМФ и мосты.

А до или после прогулки сможете приятно провести время в парке.
Часовой маршрут от парка Северное Тушино на речном трамвайчике
Часовой маршрут от парка Северное Тушино на речном трамвайчике
Часовой маршрут от парка Северное Тушино на речном трамвайчике
Часовой маршрут от парка Северное Тушино на речном трамвайчике
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речная прогулка на северо-западе Москвы

Маршрут теплохода круговой, проходит по каналу имени Москвы и Химкинскому водохранилищу. На пристани симпатичного столичного парка вы сядете на борт и за 1 час увидите интересные объекты: великолепно отреставрированный Северный речной вокзал, Музей ВМФ с подводной лодкой, экранопланом и десантно-штурмовым катером, мосты и жилой комплекс «Маяк».

До или после прогулки рекомендуем погулять по самому парку: это охраняемая природная территория, где можно увидеть 150 видов растений и встретить животных из Красной книги Москвы — ежей и ласку. Здесь же есть детский парк аттракционов, зоны отдыха у воды, игровые и спортивные площадки.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на однопалубном теплоходе «Лагуна» вместимостью до 80 человек. На борту есть уборная.
  • Сопровождение гида не предусмотрено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Северное Тушино»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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