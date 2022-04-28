Лесной тур и посещение единственного в мире спортивного зала в лесу. Мастер-класс по фитнесу на тренажерах ручной работы из дерева и камня.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ: зарядку внутренних батареек,душевное перерождение, единение с природой, осознание исскуства и умения жить,радость движения, смену источника усталости. Ощутить себя в древнем городище русичей.
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ?
Познакомьтесь с красотами Московского леса во время пешей прогулки и уникальной спортивной площадкой. Узнаете легенды Тимирязевского леса, об отцах-основателях лесной тренажерки. Посетите единственный в мире лесной спортзал, оборудованный тренажерами ручной работы из дерева и камня. И мы позанимаемся на этих тренажерах 40 минут. На привале попьем горячего чая с печеньем И я рассажу о духе и силе некоторых местных растений. По предварительной записи у мастера можно взять класс по боевому искусству на ножах.
Рекомендуется иметь при себе непромокаемую обувь, плащи, теплую одежду, средства защиты от комаров и сменные перчатки (можно для строительных работ)
Ваш Гид профессиональный фитнес-тренер и врач спортивной медицины, ВЫ ПРОЙДЕТЕ с максимальныйми впечатлениями безопасным маршрутом с безопасным фитнес-классом.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Спорт инвентарь
Чай и сухое печенье на маршруте
Что не входит
Транфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Верхняя аллея, 1
Завершение: Москва, ул Гостиничная 1, отель Ирбис
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно с 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.