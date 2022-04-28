Лесной тур и посещение единственного в мире спортивного зала в лесу. Мастер-класс по фитнесу на тренажерах ручной работы из дерева и камня.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ: зарядку внутренних батареек,душевное перерождение, единение с природой, осознание исскуства и умения жить,радость движения, смену источника усталости. Ощутить себя в древнем городище русичей.

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ?

Познакомьтесь с красотами Московского леса во время пешей прогулки и уникальной спортивной площадкой. Узнаете легенды Тимирязевского леса, об отцах-основателях лесной тренажерки. Посетите единственный в мире лесной спортзал, оборудованный тренажерами ручной работы из дерева и камня. И мы позанимаемся на этих тренажерах 40 минут. На привале попьем горячего чая с печеньем И я рассажу о духе и силе некоторых местных растений. По предварительной записи у мастера можно взять класс по боевому искусству на ножах.

Рекомендуется иметь при себе непромокаемую обувь, плащи, теплую одежду, средства защиты от комаров и сменные перчатки (можно для строительных работ)

Ваш Гид профессиональный фитнес-тренер и врач спортивной медицины, ВЫ ПРОЙДЕТЕ с максимальныйми впечатлениями безопасным маршрутом с безопасным фитнес-классом.