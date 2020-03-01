Гастрономические экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Ресторанные хроники старой Москвы

Вы пройдетесь мимо ресторана «Славянский базар» на Никольской и поймете, как он связан с развитием русского театра. Узнаете, где впервые появилась «прослушка» в советские годы, как приживалась в Москве культура стиляг и почему «осиное гнездо» запрещенного джаза находилось неподалеку от Кремля. Я открою вам секрет, в каком злачном месте существовало около 500 коктейлей, к кому приезжал Сталин на Тверскую утром 1940 года, а также расскажу о первом ресторане на крыше небоскреба начала 20 века, культуре стиляг и джаза.

Обед по-русски, или Москва трактирная

Мы пройдем по улочкам, которые когда-то были сосредоточением московских трактиров и прочих питейных заведений. Как писал Гиляровский, трактир для москвичей был «первой вещью», заменявшей биржу, столовую, место свиданий и разгула. Вот обо всех этих гранях столичного общепита мы и поговорим на прогулке. Вы узнаете, о кулинарных традициях Москвы, услышите историю о купце Чижове, которые мог обедать в знаменитом трактире Тестова три часа с перерывами на сон, а также научитесь отдавать и принимать заказ так, как это делали в начале прошлого столетия. А еще я расскажу вам, какие блюда подавались в трактирах и почему расстегай с кулебякой получили такие названия.