Гастрономические экскурсии по Москве

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  4. «Чего изволите откушать?»

Истории и традиции ресторанной Москвы на тематической прогулке

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Первопрестольная всегда славилась своими трактирами, ресторанами и кафе, а уж о национальной кухне нечего и говорить! На экскурсии мы «заглянем» в давно забытые или совершенно преображенные в наши дни злачные места, прочувствуем столичную атмосферу ушедшей эпохи, поговорим о вкусных вещах и интересных событиях.
4200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
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«Чего изволите откушать?»
«Чего изволите откушать?»

Что вас ожидает

Ресторанные хроники старой Москвы
Вы пройдетесь мимо ресторана «Славянский базар» на Никольской и поймете, как он связан с развитием русского театра. Узнаете, где впервые появилась «прослушка» в советские годы, как приживалась в Москве культура стиляг и почему «осиное гнездо» запрещенного джаза находилось неподалеку от Кремля. Я открою вам секрет, в каком злачном месте существовало около 500 коктейлей, к кому приезжал Сталин на Тверскую утром 1940 года, а также расскажу о первом ресторане на крыше небоскреба начала 20 века, культуре стиляг и джаза.

Обед по-русски, или Москва трактирная
Мы пройдем по улочкам, которые когда-то были сосредоточением московских трактиров и прочих питейных заведений. Как писал Гиляровский, трактир для москвичей был «первой вещью», заменявшей биржу, столовую, место свиданий и разгула. Вот обо всех этих гранях столичного общепита мы и поговорим на прогулке. Вы узнаете, о кулинарных традициях Москвы, услышите историю о купце Чижове, которые мог обедать в знаменитом трактире Тестова три часа с перерывами на сон, а также научитесь отдавать и принимать заказ так, как это делали в начале прошлого столетия. А еще я расскажу вам, какие блюда подавались в трактирах и почему расстегай с кулебякой получили такие названия.

«Чего изволите откушать?»
«Чего изволите откушать?»
«Чего изволите откушать?»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Приветствую! Меня зовут Татьяна, я – аккредитованный экскурсовод. В марте 2017 г. закончила обучение в Турцентре, как до этого, так и параллельно с учебой, работала частным экскурсоводом по Москве (фриланс).Специализируюсь на темах, связанных с моими хобби - литературные, гастрономические экскурсии, также интересны события и судьбы, пропущенные через жернова истории, купеческий быт, дворянская история, "Москва наизнанку" с её удивительными, пока еще сохранившимися подворотнями. К экскурсиям стараюсь подходить творчески, помимо подачи исторических фактов, создавать атмосферу и отличное настроение, соблюдая баланс развлекательного и познавательного. Для меня имеет значение гибко варьировать материал под конкретную группу. Зачем я провожу экскурсии? Однажды это попробовав, я уже не могу без этого жить)
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Гастрономические экскурсии по Москве

Москва для кофемановМосква для кофемановМосква для кофеманов
4800 за экскурсию
3.5 часа
8 отзывов
Совершить исторический вояж в сердце столицы и приобщиться к местной кофейной культуре
Кофе для москвичей — это не просто напиток, а стиль жизни и неизменный утренний ритуал. На прогулке от Красной площади до Тверского бульвара вы узнаете, как кофе завоёвывал столицу и покорял сердца монархов, оцените шедевры лучших бариста Москвы и взглянете на ключевые достопримечательности с неожиданного «кофейного» ракурса.
Гастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДН
5290 за экскурсию
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70 отзывов
О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы - край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре (здесь учатся представители 146 стран!!!).
Гастрономическая история МосквыГастрономическая история МосквыГастрономическая история Москвы
5460 за экскурсию
2.5 часа
12 отзывов
От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности
На Кузнецком мосту, Петровке, Столешниковом переулке и Тверской с 18 века по сей день работают видные рестораны с заурядными рюмочными, люксовые магазины с лавками французских модисток и русских дизайнеров. И у каждого заведения — своя забавная, поучительная или таинственная история. Вы узнаете, где Пушкин ел трюфеля, запивая их холодным супом из малины и ревеня; как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского; что было на месте «Центрального рынка» на Трубной и другие любопытные подробности о ресторанной и гастрономической жизни столицы.
Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
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Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Москва — чайная столица РоссииМосква — чайная столица РоссииМосква — чайная столица России
3500 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
Любите ли вы чай так, как люблю его я? Так мог бы сказать почти каждый москвич: жителей столицы не зря называли водохлёбами, а чай — их пятой стихией. На этой экскурсии вы познакомитесь с историей и традициями московской чайной культуры, полюбуетесь особняками чаеторговых семей, узнаете разницу между «кантонским» и «караванным» чаем и научитесь правильно выбирать и употреблять этот напиток.
Мастер-класс по карамели для школьниковМастер-класс по карамели для школьниковМастер-класс по карамели для школьников
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Мы предлагаем вкусный ответ на вопрос — как развлечь ребенка, развивая его. Это мастер-класс по карамели ручной работы: ребят любого возраста ждут увлекательный процесс, полет творчества, викторина-дегустация, подарок от нашей мастерской. Класс превратится в маленькую кондитерскую фабрику, и у каждого останутся яркие сладкие эмоции!

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