Ежедневно, кроме пятницы

Музей-панорама «Бородинская битва» — один из самых популярных музеев Москвы, где будет интересно побывать и взрослым, и детям. Это настоящее путешествие во времени, которое позволит стать свидетелем грандиозного сражения, оказавшись на передовых позициях русской армии 7 сентября 1812 года.

Экскурсия «Честь Бородинского дня» знакомит с историей Отечественной войны 1812 года, её героями и сражениями.

Центральный экспонат музея – художественная панорама «Бородино» – поражает своими масштабами — 115 метров в длину и 15 метров в высоту, написана выдающимся русским баталистом Францем Рубо в 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения.

Предметный план с рельефом местности, специальное освещение и расположение живописного полотна по окружности создаёт иллюзию реального природного пространства и военных событий. Это настоящее путешествие во времени!

Старинные мундиры, настоящее оружие, портреты, батальная живопись, личные вещи солдат и полководцев, впечатляющая панорама — всё вместе создает образ того «Бородина», которое нам так хорошо знакомо со школьной скамьи благодаря М. Ю. Лермонтову. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?". Вспомнили стихотворение? А теперь скорее в музей.

Изучать историю гораздо интересней с увлекательным рассказом экскурсовода и предметами того времени.