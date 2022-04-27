Ежедневно, кроме пятницы

Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва

Музей-панорама «Бородинская битва» - один из самых популярных музеев Москвы, где будет интересно побывать

Индивидуальная
Музей-панорама «Бородинская битва» — один из самых популярных музеев Москвы, где будет интересно побывать и взрослым, и детям.

Это настоящее путешествие во времени, которое позволит стать свидетелем грандиозного сражения, оказавшись на передовых позициях русской армии 7 сентября 1812 года.
Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва
Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва
Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва
Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва
Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва
Честь Бородинского дня«: экскурсия в музей-панораму »Бородинская битва
Музей-панорама «Бородинская битва» — один из самых популярных музеев Москвы, где будет интересно побывать и взрослым, и детям. Это настоящее путешествие во времени, которое позволит стать свидетелем грандиозного сражения, оказавшись на передовых позициях русской армии 7 сентября 1812 года.
Экскурсия «Честь Бородинского дня» знакомит с историей Отечественной войны 1812 года, её героями и сражениями.
Центральный экспонат музея – художественная панорама «Бородино» – поражает своими масштабами — 115 метров в длину и 15 метров в высоту, написана выдающимся русским баталистом Францем Рубо в 1912 году, к 100-летию Бородинского сражения.
Предметный план с рельефом местности, специальное освещение и расположение живописного полотна по окружности создаёт иллюзию реального природного пространства и военных событий. Это настоящее путешествие во времени!
Старинные мундиры, настоящее оружие, портреты, батальная живопись, личные вещи солдат и полководцев, впечатляющая панорама — всё вместе создает образ того «Бородина», которое нам так хорошо знакомо со школьной скамьи благодаря М. Ю. Лермонтову. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?". Вспомнили стихотворение? А теперь скорее в музей.
Изучать историю гораздо интересней с увлекательным рассказом экскурсовода и предметами того времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Не указано
Что не входит
  • Не указано
Место начала и завершения?
Кутузовский проспект, д. 38. Холл музея
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме пятницы
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, кроме пятницы

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