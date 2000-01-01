Оставайтесь на высотеВы по-прежнему можете подняться на высоту 215 метров и посмотреть на город 🏙️ с высоты птичьего полета. А если вам интересно узнать больше об истории 📖 и создании «Сити», то ждём всех на обзорную экскурсию ⛳ по территории города небоскребов. Вы можете сначала подняться на смотровую, а потом сходить на «обзорку» или наоборот.

Напоминаем вам, что с 16 ноября в связи с новыми ограничительными мерами согласно Указу мэра Москвы мы приостановили проведение всех регулярных экскурсий по Музею и мероприятий. В связи с этим Кинозал не работает. Гостям мы выдаём маршруты (навигацию по экспозиции), есть возможность приобрести аудиогиды (с использованием личных наушников), и воспользоваться нашим бесплатным приложением izi. travel. МаршрутМост «Багратион» и скульптура Эрнста Неизвестного «Древо жизни» — Башня 2000 — площадь Сити (архитектор Агния Стерлигова) — небоскреб «Город столиц»: башня Татлина и инсталляция арт-группы Electroboutique: художников Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина — смотровая площадка и Музей 🖼 Москва-Сити.