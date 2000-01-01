  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити

МузейМоскваСити
МузейМоскваСити – Гид из Москвы
Кто автор концепции Москва-Сити? За какое время промышленный район стал эпицентром деловой жизни страны? Как из градостроительной ошибки Москва-Сити превратилась в популярную достопримечательность 🏛️ столицы? Экскурсия ⛳ раскрывает культурный код Москва-Сити и рассказывает о будущем делового центра.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 790 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити

Что вы увидите

  • Мост «Багратион»
  • Скульптура Эрнста Неизвестного «Древо жизни»
  • Башня 2000
  • Площадь Сити (архитектор Агния Стерлигова)
  • Небоскреб «Город столиц»: башня Татлина
  • Инсталляция арт-группы Electroboutique
  • Смотровая площадка и Музей Москва-Сити
Оставайтесь на высотеВы по-прежнему можете подняться на высоту 215 метров и посмотреть на город 🏙️ с высоты птичьего полета. А если вам интересно узнать больше об истории 📖 и создании «Сити», то ждём всех на обзорную экскурсию ⛳ по территории города небоскребов. Вы можете сначала подняться на смотровую, а потом сходить на «обзорку» или наоборот.
Напоминаем вам, что с 16 ноября в связи с новыми ограничительными мерами согласно Указу мэра Москвы мы приостановили проведение всех регулярных экскурсий по Музею и мероприятий. В связи с этим Кинозал не работает. Гостям мы выдаём маршруты (навигацию по экспозиции), есть возможность приобрести аудиогиды (с использованием личных наушников), и воспользоваться нашим бесплатным приложением izi. travel. МаршрутМост «Багратион» и скульптура Эрнста Неизвестного «Древо жизни» — Башня 2000 — площадь Сити (архитектор Агния Стерлигова) — небоскреб «Город столиц»: башня Татлина и инсталляция арт-группы Electroboutique: художников Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина — смотровая площадка и Музей 🖼 Москва-Сити.
Что входит
  • Подъём на высоту 215 метров и посещение смотровой площадки
  • Приложением izi. travel
  • Посещение Музея.
Что не входит
  • Аудиогиды (с использованием личных наушников)
  • VR
  • Личные расходы гостей.
Начало
🚩 м. «Деловой Центр» или м. «Выставочная»
Место завершения
🏁 Пресненская наб., дом 6, строение 2
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити
Четверть века: история Москва-Сити. Экскурсия по Сити

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
МузейМоскваСити
МузейМоскваСити
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

МузейМоскваСити проводит ещё 2 экскурсии

Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
590
1 час
Утренняя экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
99 отзывов
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
790
1 час
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя Москва-сити
49 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1982 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов