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Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 860 ₽ за человека

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Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)
Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)

Что вы увидите

  • Парк Патриот
  • Зосимову Пустынь
  • Никольский храм в с. Каменское
Главный храм Вооруженных сил РФ находится в парке 🌳 "Патриот", на Западных рубежах Московской области. Эта земля овеяна славой наших предков, защищавших родину. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории 📖 России. 75 метров высота его звонницы, 19, 45 диаметр барабана главного купола, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война – 1418 шагов нужно пройти, чтобы осмотреть мултимедийную галерею «Дорога памяти». Главная икона храма Спаса Нерукотворного написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы.
В нашу программу включено посещение древнейшего сохранившегося храма Подмосковья – Никольского в деревне Каменское. Ученые полагают, что храм возведен в 1304 году. Этот белокаменная церковь ⛪, строгой и лаконичной архитектуры переносит нас в суровую эпоху татаро-монгольского ига. Но несмотря ни на что, русские люди даже в тяжелую годину испытаний продолжали верить, молиться и строить храмы. Его золоченая главка в виде шлема воина придает особую торжественность всему его облику. Во время посещения храма мы поговорим об одном из самых драматических периодов нашей истории 📖, о стойкости и мужестве наших предков.
Еще нас ждет экскурсия ⛳ в Троице-Одигитриевскую Зосимову пустынь. Она была основана в начале XIX века известным пустынножителем, духовным писателем преподобным Зосимой. Она основана в месте, где местные жители скрывали икону Божией Матери «Одигитрию» во время отступления французов, которое проходило как раз в этих местах, в составе одного из отрядов был сам Наполеон.
Что входит
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • экскурсии по программе
  • обед
  • сопровождение экскурсоводом по всему маршруту
Начало
🚩 м. Парк Победы,
Место завершения
🏁 метро Парк Победы
Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)
Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)
Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)
Чтобы помнили… (Парк Патриот-храм Воскресения Христова – Никольский храм – Зосимова пустынь)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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