Главный храм Вооруженных сил РФ находится в парке 🌳 "Патриот", на Западных рубежах Московской области. Эта земля овеяна славой наших предков, защищавших родину. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории 📖 России. 75 метров высота его звонницы, 19, 45 диаметр барабана главного купола, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война – 1418 шагов нужно пройти, чтобы осмотреть мултимедийную галерею «Дорога памяти». Главная икона храма Спаса Нерукотворного написана на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы.

В нашу программу включено посещение древнейшего сохранившегося храма Подмосковья – Никольского в деревне Каменское. Ученые полагают, что храм возведен в 1304 году. Этот белокаменная церковь ⛪, строгой и лаконичной архитектуры переносит нас в суровую эпоху татаро-монгольского ига. Но несмотря ни на что, русские люди даже в тяжелую годину испытаний продолжали верить, молиться и строить храмы. Его золоченая главка в виде шлема воина придает особую торжественность всему его облику. Во время посещения храма мы поговорим об одном из самых драматических периодов нашей истории 📖, о стойкости и мужестве наших предков.

Еще нас ждет экскурсия ⛳ в Троице-Одигитриевскую Зосимову пустынь. Она была основана в начале XIX века известным пустынножителем, духовным писателем преподобным Зосимой. Она основана в месте, где местные жители скрывали икону Божией Матери «Одигитрию» во время отступления французов, которое проходило как раз в этих местах, в составе одного из отрядов был сам Наполеон.