Южное Подмосковье, особенно район Оки, это светлые и благодатные места. Не случайно там много удивительных памятников и историй. В нашей программе - экскурсия ⛳ по столице юга московской земли - Серпухову, с посещением главных святынь города и экскурсия к шедевру архитектуры - храму Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово.
Что входит
транспортное обслуживание автобусом туристического класса
услуги экскурсовода по всему маршруту
экскурсии согласно программе: обзорная экскурсия по Серпухову, посещение Высокого и Владычного монастырей, посещение храма Рождества в Подмоклово
Что не входит
Обед в ресторане "Русь" - 400 р. (оплачивается при покупке тура)
Начало
🚩 Москва, ст. м. Аннино, выход № 2.
Место завершения
🏁 Москва, ст. м. Аннино
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.