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Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 150 ₽ за человека

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Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)

Что вы увидите

  • Серпухов
  • Подмоклово
Южное Подмосковье, особенно район Оки, это светлые и благодатные места. Не случайно там много удивительных памятников и историй. В нашей программе - экскурсия ⛳ по столице юга московской земли - Серпухову, с посещением главных святынь города и экскурсия к шедевру архитектуры - храму Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово.
Что входит
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • услуги экскурсовода по всему маршруту
  • экскурсии согласно программе: обзорная экскурсия по Серпухову, посещение Высокого и Владычного монастырей, посещение храма Рождества в Подмоклово
Что не входит
  • Обед в ресторане "Русь" - 400 р. (оплачивается при покупке тура)
Начало
🚩 Москва, ст. м. Аннино, выход № 2.
Место завершения
🏁 Москва, ст. м. Аннино
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)
Чудеса Серпуховской земли (Серпухов - храм Рождества Богородицы в Подмоклово)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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