Южное Подмосковье, особенно район Оки, это светлые и благодатные места. Не случайно там много удивительных памятников и историй. В нашей программе - экскурсия ⛳ по столице юга московской земли - Серпухову, с посещением главных святынь города и экскурсия к шедевру архитектуры - храму Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово.