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Чудотворные иконы Москвы

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Чудотворные иконы Москвы
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Чудотворные иконы Москвы
Чудотворные иконы Москвы

Что вы увидите

  • Храм Воскресения Христова
  • Храм Тихона Задонского
«Церковь пришлых образов» — Воскресения Христова в Сокольниках. Построена в стиле модерн: таким заказала его в начале ХХ века местная община. Я не знаю других храмов в Москве, где было бы так много чудотворных икон сразу: Страстная Божия Матерь — родом из XVII века, перенесена из Страстного монастыря (на чьём месте теперь стоит памятник Пушкину). Боголюбская (изображается со свитком) — одна из двух чудотворных икон под названием «Боголюбская» в Москве. Иверская икона — привезена из разрушенной при СССР Иверской часовни на Красной площади, где находилась с 1669 года. Грузинская — которая сменила несколько монастырей с XVIII в., пока не осталась в храме Воскресения Христова в Сокольниках. За этой копией древнего образа Богоматери, которая хранится в Грузии, тянется длинный список чудесных исцелений. И ещё три чудотворные иконы есть тут, перед которыми молятся о здоровье: Целительница, Святого Николая и Святого Пантелеймона.
Второй храм деревянный, который был построен дачниками в 19 в. возле которого в 1941 году жила Матрона Московская и где мога быть по всей вероятности ее встреча со Сталиным.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Сокольники у выхода из метро.
Место завершения
🏁 м. Сокольники
Чудотворные иконы Москвы
Чудотворные иконы Москвы
Чудотворные иконы Москвы
Чудотворные иконы Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория Ш.
Виктория Ш.
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