«Церковь пришлых образов» — Воскресения Христова в Сокольниках. Построена в стиле модерн: таким заказала его в начале ХХ века местная община. Я не знаю других храмов в Москве, где было бы так много чудотворных икон сразу: Страстная Божия Матерь — родом из XVII века, перенесена из Страстного монастыря (на чьём месте теперь стоит памятник Пушкину). Боголюбская (изображается со свитком) — одна из двух чудотворных икон под названием «Боголюбская» в Москве. Иверская икона — привезена из разрушенной при СССР Иверской часовни на Красной площади, где находилась с 1669 года. Грузинская — которая сменила несколько монастырей с XVIII в., пока не осталась в храме Воскресения Христова в Сокольниках. За этой копией древнего образа Богоматери, которая хранится в Грузии, тянется длинный список чудесных исцелений. И ещё три чудотворные иконы есть тут, перед которыми молятся о здоровье: Целительница, Святого Николая и Святого Пантелеймона.

Второй храм деревянный, который был построен дачниками в 19 в. возле которого в 1941 году жила Матрона Московская и где мога быть по всей вероятности ее встреча со Сталиным.