Кругозор – Гид из Москвы

Возвращение забытого вкуса «чёрного золота» России — драгоценной чёрной икры! Посещение уникального рыбоводческого хозяйства по разведению самой дорогой рыбы в мире — русских осетров и стерляди, с дегустацией чёрной икры и копчёной осетрины.



А также увлекательное знакомство с красивейшими и малоизвестными городами на Оке — Серпуховым и Алексиным, с посещением знаменитого чудотворного святого источника блаженной Ефросиньи в Колюпаново.