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Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией

Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Возвращение забытого вкуса «чёрного золота» России — драгоценной чёрной икры! Посещение уникального рыбоводческого хозяйства по разведению самой дорогой рыбы в мире — русских осетров и стерляди, с дегустацией чёрной икры и копчёной осетрины.

А также увлекательное знакомство с красивейшими и малоизвестными городами на Оке — Серпуховым и Алексиным, с посещением знаменитого чудотворного святого источника блаженной Ефросиньи в Колюпаново.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 980 ₽ за человека

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Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией
Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией

Что вы увидите

  • Серпухов
  • Алексин
  • Колюпаново
  • Осетровая ферма

Интересный, специально разработанный маршрут:

  • Серпухов — Алексин — Колюпаново — экскурсия ⛳ на осетровую ферму — дегустация чёрной икры и копчёной осетрины. Живописнейший и древний городок Серпухов Наше путешествие начинается в Серпухове — это один из самых необычных городов Южного Подмосковья и, без сомнения, один из самых красивых 🤩. Особую славу городу принесли годы правления знаменитого героя Куликовской битвы князя Владимира Храброго, который превратил Серпухов в процветающую столицу Серпуховского удельного княжества.
  • Поднявшись на кремлевский холм, вы сможете оценить масштабы построек утраченного Серпуховского кремля. От колоссального сооружения чудом уцелели фрагменты фундамента и стен, а также величественный и мощный Успенский собор — духовный ориентир всего города. С Соборной горы ⛰️ открываются великолепные виды на весь Серпухов, украшенный куполами множества храмов и монастырей. Вы полюбуетесь роскошными древними церквями Серпухова, узнаете, почему герб города украшает золотой павлин, услышите захватывающую историю 📖 утраченного кремля.
  • Обед (по желанию, за отдельную плату)Очаровательный АлексинРаскинулся по обеим берегам красавицы-Оки, лежит в стороне от исхоженных туристических троп. А ведь величественная красота пейзажей превратили Алексин в оазис творческого вдохновения самых выдающихся писателей, поэтов и художников. В Алексине в разное время жили и творили Чехов и Жуковский, Пастернак и Вересаев, Левитан и Поленов, Станиславский, Рихтер, Скрябин. В Алексине родился создатель русского стрелкового автоматического оружия Игорь Стечкин. Виды на Оку и заречные дали с Ильинской горы Алексина открываются просто завораживающие!Уникальная святыня окрестностей Алексина Источник святой блаженной Ефросиньи Колюпановской. Любимая фрейлина Екатерины II, оставила свет в расцвете лет и под именем блаженной старицы Ефросинии, посвятила свою жизнь служению Богу и людям, прославилась исцелениями и прозорливостью. Вы посетите чудотворный источник блаженной Ефросинии, где сможете принять благодать целебной святой воды и набрать её с собой. Славные традиции добычи «чёрного золота»Исконным занятием алексинцев издревле служил рыбный промысел, а пудовые окские стерляди поставлялись даже к государеву столу. С рыбным промыслом и историей Алексина вы познакомитесь на увлекательной экскурсии 🧭 в Алексинский художественно-краеведческий музей 🖼, который располагается в богатом историческом особняке купцов Масловых.
  • Добыча драгоценной чёрной икры, сегодня возрождаются в Алексине, и вы сможете вспомнить забытый вкус самого дорогого деликатеса в мире на увлекательной и очень вкусной экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Вы посетите действующее рыбоводческое хозяйство в сопровождении сотрудника «осетровой фермы», познакомитесь с особенностями разведения драгоценной рыбы в режиме реального времени, увидите огромные бассейны с осетрами и стерлядью, узнаете, чем кормят и как разводят этих самых древних (и самых вкусных!) гигантов рыбного царства. Вы узнаете, как получают чёрную икру и как её готовят к дальнейшему хранению и транспортировке.
  • Самое вкусное приключение на «осетровой ферме» — дегустация свежей, вкуснейшей чёрной икры двух видов — осетровой и стерляжьей, а также дегустация копченой осетрины «самой первой свежести». Для совершеннолетних дегустация деликатесов сопровождается рюмочкой нашего национального напитка (50 гр. ) Здесь, в хозяйстве, вы сможете приобрести 50- и 100-граммовые баночки вкуснейшей чёрной икры, а также «свежевыловленных» осетров и стерлядей.
Увлекательное, путешествие — возвращение драгоценного вкуса!

Организационные детали:

  • Не забудьте купальные принадлежности и пустые бутылки;
  • Внимание! Дегустация — употребление небольшого количества продукта для оценки вкуса и аромата, не является полноценным приёмом пищи, таким как обед или ужин.
Что входит
  • Транспортное обслуживание (автобус иномарка)
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты в музеи
  • Посещение рыбоводческого хозяйства с дегустацией черной икры, копченой осетрины и рюмкой водки.
Что не входит
  • Обед — 360 руб. /чел. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 ст. м. «Каширская»
Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией
Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией
Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией
Чёрное золото России: экскурсия на осетровую ферму с дегустацией

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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