Серпухов — Алексин — Колюпаново — экскурсия ⛳ на осетровую ферму — дегустация чёрной икры и копчёной осетрины. Живописнейший и древний городок Серпухов Наше путешествие начинается в Серпухове — это один из самых необычных городов Южного Подмосковья и, без сомнения, один из самых красивых 🤩. Особую славу городу принесли годы правления знаменитого героя Куликовской битвы князя Владимира Храброго, который превратил Серпухов в процветающую столицу Серпуховского удельного княжества.
Поднявшись на кремлевский холм, вы сможете оценить масштабы построек утраченного Серпуховского кремля. От колоссального сооружения чудом уцелели фрагменты фундамента и стен, а также величественный и мощный Успенский собор — духовный ориентир всего города. С Соборной горы ⛰️ открываются великолепные виды на весь Серпухов, украшенный куполами множества храмов и монастырей. Вы полюбуетесь роскошными древними церквями Серпухова, узнаете, почему герб города украшает золотой павлин, услышите захватывающую историю 📖 утраченного кремля.
Обед (по желанию, за отдельную плату)Очаровательный АлексинРаскинулся по обеим берегам красавицы-Оки, лежит в стороне от исхоженных туристических троп. А ведь величественная красота пейзажей превратили Алексин в оазис творческого вдохновения самых выдающихся писателей, поэтов и художников. В Алексине в разное время жили и творили Чехов и Жуковский, Пастернак и Вересаев, Левитан и Поленов, Станиславский, Рихтер, Скрябин. В Алексине родился создатель русского стрелкового автоматического оружия Игорь Стечкин. Виды на Оку и заречные дали с Ильинской горы Алексина открываются просто завораживающие!Уникальная святыня окрестностей Алексина Источник святой блаженной Ефросиньи Колюпановской. Любимая фрейлина Екатерины II, оставила свет в расцвете лет и под именем блаженной старицы Ефросинии, посвятила свою жизнь служению Богу и людям, прославилась исцелениями и прозорливостью. Вы посетите чудотворный источник блаженной Ефросинии, где сможете принять благодать целебной святой воды и набрать её с собой. Славные традиции добычи «чёрного золота»Исконным занятием алексинцев издревле служил рыбный промысел, а пудовые окские стерляди поставлялись даже к государеву столу. С рыбным промыслом и историей Алексина вы познакомитесь на увлекательной экскурсии 🧭 в Алексинский художественно-краеведческий музей 🖼, который располагается в богатом историческом особняке купцов Масловых.
Добыча драгоценной чёрной икры, сегодня возрождаются в Алексине, и вы сможете вспомнить забытый вкус самого дорогого деликатеса в мире на увлекательной и очень вкусной экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Вы посетите действующее рыбоводческое хозяйство в сопровождении сотрудника «осетровой фермы», познакомитесь с особенностями разведения драгоценной рыбы в режиме реального времени, увидите огромные бассейны с осетрами и стерлядью, узнаете, чем кормят и как разводят этих самых древних (и самых вкусных!) гигантов рыбного царства. Вы узнаете, как получают чёрную икру и как её готовят к дальнейшему хранению и транспортировке.
Самое вкусное приключение на «осетровой ферме» — дегустация свежей, вкуснейшей чёрной икры двух видов — осетровой и стерляжьей, а также дегустация копченой осетрины «самой первой свежести». Для совершеннолетних дегустация деликатесов сопровождается рюмочкой нашего национального напитка (50 гр. ) Здесь, в хозяйстве, вы сможете приобрести 50- и 100-граммовые баночки вкуснейшей чёрной икры, а также «свежевыловленных» осетров и стерлядей.