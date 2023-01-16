ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

— Покупая CityPass, вы получаете пластиковую карточку. В течение срока действия CityPass вы можете один раз посетить все музеи и экскурсии.
— CityPass приобретается для взрослых и детей от 3 лет. Детям до 3 лет CityPass не нужна, так как проход везде бесплатный.
1. После оплаты на вашу почту придет ваучер, который можно обменять на пакет CityPass в одном из пунктов выдачи
2. Вы можете получить CityPass в пунктах выдачи в любой момент согласно их часам работы
3. Ваучер подлежит обмену на CityPass в течение трех месяцев после оплаты. CityPass можно начать использовать в течение 2 лет с момента получения.
4. Активация CityPass происходит в момент посещения первого объекта. Затем CityPass действует в течение указанного времени.
5. Вам нужно подойти к кассе и предъявить пластиковую карту Moscow CityPas
6. По карте Moscow CityPass также можно получить скидку или комплимент в ресторанах, барах, кафе и бутиках