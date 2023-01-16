ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день

Множество достопримечательностей, экскурсий и развлечений в удобном и экономичном формате

CityPass в Москве — это ключ к столице! Купив такую карту путешественника, вы получите бесплатный проход в музеи (например, Третьяковку и Пушкинский) и на достопримечательности (в том числе Кремль и разные усадьбы).

А также экскурсии, развлечения, речную прогулку на теплоходе «Рэдиссон», скидки и комплименты в великолепных ресторанах.
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
CityPass в Москве: туристическая карта на 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что входит в CityPass в Москве

  • Пластиковая карта-ключ, путеводитель и карта города с указанием всех объектов CityPass

Музеи и галереи

  • Московский Кремль: с карточкой CityPass вы сможете посетить Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризoположения, Патриаршие палаты с церковью Двенадцати апостолов, а также увидеть развод конных и пеших караулов Президентского полка.
  • Государственный исторический музей (главное здание)
  • Музей Отечественной войны 1812 года
  • Храм Василия Блаженного
  • Старый Английский двор
  • ГМИИ им. А. С. Пушкина (на выбор: Главное здание или Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков)
  • Третьяковская галерея (оба здания — в Лаврушинском переулке и на Крымском валу)
  • Музей космонавтики на ВДНХ
  • Москвариум на ВДНХ
  • Парк «Россия — моя история» на ВДНХ
  • Музей советских игровых автоматов
  • Музей современной истории России
  • Музей русского импрессионизма
  • Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева
  • Галерея Александра Шилова
  • Музей и диорама «Пресня»
  • Центр фотографии имени братьев Люмьер
  • Еврейский музей и центр толерантности
  • Палеонтологический музей
  • Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
  • Музей Михаила Булгакова и Театр-музей «Булгаковский Дом»
  • Музей живописи «Центр искусств. Москва»
  • Музей русской иконы
  • Государственный музей А. С. Пушкина
  • Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате
  • Мемориальная квартира Андрея Белого
  • Дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной
  • Музей-заповедник «Коломенское» (в том числе церковь Вознесения Господня из списка ЮНЕСКО и Дворец царя Алексея Михайловича)
  • Музей-заповедник «Царицыно» (вход в Большой дворец и Хлебный дом)
  • Усадьба «Люблино» (Дворец Н. А. Дурасова и экспозиция в театральной школе)
  • Усадьба «Измайлово» (Мостовая башня и Большой выставочный зал)
  • Музеи Измайловского кремля: Музей истории водки (с дегустацией трех видов алкоголя), Музей хлеба, Музей оружия, Музей «Всемирная история в пластилине»
  • Подпольная типография 1905-1906 гг.

Экскурсии и развлечения

  • Канатная дорога на Воробьевых горах (проезд по маршруту туда-обратно)
  • Обзорная экскурсия по парку «Зарядье». Вы пройдете по разным ландшафтным зонам, познакомитесь с историей этой старинной местности и парка.
  • Прогулка по Москве-реке на яхтах флотилии «Рэдиссон Ройал». Круглый год белоснежные корабли курсируют по центральной линии вдоль символов Москвы.
  • Смотровая площадка гостиницы «Украина» — возможность полюбоваться городом как на ладони с 33-го этажа (доступно только при выборе билета «с транспортом»)
  • Смотровая площадка PANORAMA 360 — высочайшая в Европе (327 метров, 87-й этаж). Также по CityPass вы можете посетить эко-ресторан PANORAMA 360 со скидкой 10% на всё меню.
  • Экскурсия по Московской соборной мечети (1 час)
  • Экскурсия «Гриф снят» в Бункере-42 (Музей Холодной войны)
  • Пешеходная прогулка Moscow Free Tour. В маршруте Красная площадь, храм Василия Блаженного, улица Варварка, Большой театр.
  • Русское фольклорное шоу «Золотое кольцо» (народные танцы, видео-проекции, игра на музыкальных инструментах)
  • Вход на каток Mega Ice в ТЦ Авиапарк и прокат коньков

Кафе и рестораны

  • Скидка в ресторане Центрального дома Литераторов и ресторане «Кафе Чеховъ»
  • Скидка 15% в кафе и ресторанах «Джейми Италиан», «ФоБо», «Белорусская Хата», в сети «ВьетКафе»
  • Скидка 10% в эко-ресторане PANORAMA 360
  • Скидка 15% и бокал любого пива в пабе «Blacksmith Irish Pub»
  • Комплимент от ресторана «Шинок» (сет домашних настоек)
  • Комплимент от ресторана «Бочка» (роллы из сельди)
  • Комплимент от грузинского ресторана «Казбек» (фирменный десерт «Казбек»)
  • Комплимент от ресторана русской кухни «Матрешка» (ассорти пирожков 4 шт)
  • Комплимент от ресторана «Buono» (сезонное угощение)
  • Комплимент от ресторана «Кристиан» (авторский коктейль или десерт)
  • Комплимент от ресторана Sixty (авторский коктейль или десерт)
  • Комплимент от ресторана «Фаренгейт» (десерт «Арахис» и «Ромашка»)
  • Комплимент от рыбного ресторана «Волна» (алкогольный коктейль Cevice sour)
  • Комплимент от ресторана «Турандот» (ванильно-манговый крем с сорбетом киви-зеленое яблоко)
  • Комплимент от ресторана «Кафе Пушкинъ» (бокал вина или рюмка водки)

Транспорт

  • Скидка в велопрокате «Оливер Байкс» (10% в выходные и 15% в будни)
  • Скидка 15% в службе «Ивантакси» — это служба социального такси для людей с особыми потребностями
  • Транспортная карта с 15 поездками на метро, автобусе или трамвае (при выборе билета «с транспортом»)

Пункты выдачи

  • Музей советских игровых автоматов (метро Кузнецкий мост)
  • Торговый Дом ГУМ (метро Китай-город или Охотный ряд)

Организационные детали

— Покупая CityPass, вы получаете пластиковую карточку. В течение срока действия CityPass вы можете один раз посетить все музеи и экскурсии.
— CityPass приобретается для взрослых и детей от 3 лет. Детям до 3 лет CityPass не нужна, так как проход везде бесплатный.

Как использовать CityPass

1. После оплаты на вашу почту придет ваучер, который можно обменять на пакет CityPass в одном из пунктов выдачи
2. Вы можете получить CityPass в пунктах выдачи в любой момент согласно их часам работы
3. Ваучер подлежит обмену на CityPass в течение трех месяцев после оплаты. CityPass можно начать использовать в течение 2 лет с момента получения.
4. Активация CityPass происходит в момент посещения первого объекта. Затем CityPass действует в течение указанного времени.
5. Вам нужно подойти к кассе и предъявить пластиковую карту Moscow CityPas
6. По карте Moscow CityPass также можно получить скидку или комплимент в ресторанах, барах, кафе и бутиках

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одном из двух пунктов выдачи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городская карта, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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