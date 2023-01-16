ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

CityPass в Москве — это ключ к столице! Купив такую карту путешественника, вы получите бесплатный проход в музеи (например, Третьяковку и Пушкинский) и на достопримечательности (в том числе Кремль и разные усадьбы). А также экскурсии, развлечения, речную прогулку на теплоходе «Рэдиссон», скидки и комплименты в великолепных ресторанах.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что входит в CityPass в Москве

Пластиковая карта-ключ, путеводитель и карта города с указанием всех объектов CityPass

Музеи и галереи

Московский Кремль: с карточкой CityPass вы сможете посетить Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризoположения, Патриаршие палаты с церковью Двенадцати апостолов, а также увидеть развод конных и пеших караулов Президентского полка.

Государственный исторический музей (главное здание)

Музей Отечественной войны 1812 года

Храм Василия Блаженного

Старый Английский двор

ГМИИ им. А. С. Пушкина (на выбор: Главное здание или Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков)

Третьяковская галерея (оба здания — в Лаврушинском переулке и на Крымском валу)

Музей космонавтики на ВДНХ

Москвариум на ВДНХ

Парк «Россия — моя история» на ВДНХ

Музей советских игровых автоматов

Музей современной истории России

Музей русского импрессионизма

Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева

Галерея Александра Шилова

Музей и диорама «Пресня»

Центр фотографии имени братьев Люмьер

Еврейский музей и центр толерантности

Палеонтологический музей

Музей занимательных наук «Экспериментаниум»

Музей Михаила Булгакова и Театр-музей «Булгаковский Дом»

Музей живописи «Центр искусств. Москва»

Музей русской иконы

Государственный музей А. С. Пушкина

Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате

Мемориальная квартира Андрея Белого

Дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной

Музей-заповедник «Коломенское» (в том числе церковь Вознесения Господня из списка ЮНЕСКО и Дворец царя Алексея Михайловича)

Музей-заповедник «Царицыно» (вход в Большой дворец и Хлебный дом)

Усадьба «Люблино» (Дворец Н. А. Дурасова и экспозиция в театральной школе)

Усадьба «Измайлово» (Мостовая башня и Большой выставочный зал)

Музеи Измайловского кремля: Музей истории водки (с дегустацией трех видов алкоголя), Музей хлеба, Музей оружия, Музей «Всемирная история в пластилине»

Подпольная типография 1905-1906 гг.

Экскурсии и развлечения

Канатная дорога на Воробьевых горах (проезд по маршруту туда-обратно)

Обзорная экскурсия по парку «Зарядье». Вы пройдете по разным ландшафтным зонам, познакомитесь с историей этой старинной местности и парка.

Прогулка по Москве-реке на яхтах флотилии «Рэдиссон Ройал». Круглый год белоснежные корабли курсируют по центральной линии вдоль символов Москвы.

Смотровая площадка гостиницы «Украина» — возможность полюбоваться городом как на ладони с 33-го этажа (доступно только при выборе билета «с транспортом»)

Смотровая площадка PANORAMA 360 — высочайшая в Европе (327 метров, 87-й этаж). Также по CityPass вы можете посетить эко-ресторан PANORAMA 360 со скидкой 10% на всё меню.

Экскурсия по Московской соборной мечети (1 час)

Экскурсия «Гриф снят» в Бункере-42 (Музей Холодной войны)

Пешеходная прогулка Moscow Free Tour. В маршруте Красная площадь, храм Василия Блаженного, улица Варварка, Большой театр.

Русское фольклорное шоу «Золотое кольцо» (народные танцы, видео-проекции, игра на музыкальных инструментах)

Вход на каток Mega Ice в ТЦ Авиапарк и прокат коньков

Кафе и рестораны

Скидка в ресторане Центрального дома Литераторов и ресторане «Кафе Чеховъ»

Скидка 15% в кафе и ресторанах «Джейми Италиан», «ФоБо», «Белорусская Хата», в сети «ВьетКафе»

Скидка 10% в эко-ресторане PANORAMA 360

Скидка 15% и бокал любого пива в пабе «Blacksmith Irish Pub»

Комплимент от ресторана «Шинок» (сет домашних настоек)

Комплимент от ресторана «Бочка» (роллы из сельди)

Комплимент от грузинского ресторана «Казбек» (фирменный десерт «Казбек»)

Комплимент от ресторана русской кухни «Матрешка» (ассорти пирожков 4 шт)

Комплимент от ресторана «Buono» (сезонное угощение)

Комплимент от ресторана «Кристиан» (авторский коктейль или десерт)

Комплимент от ресторана Sixty (авторский коктейль или десерт)

Комплимент от ресторана «Фаренгейт» (десерт «Арахис» и «Ромашка»)

Комплимент от рыбного ресторана «Волна» (алкогольный коктейль Cevice sour)

Комплимент от ресторана «Турандот» (ванильно-манговый крем с сорбетом киви-зеленое яблоко)

Комплимент от ресторана «Кафе Пушкинъ» (бокал вина или рюмка водки)

Транспорт

Скидка в велопрокате «Оливер Байкс» (10% в выходные и 15% в будни)

Скидка 15% в службе «Ивантакси» — это служба социального такси для людей с особыми потребностями

Транспортная карта с 15 поездками на метро, автобусе или трамвае (при выборе билета «с транспортом»)

Пункты выдачи

Музей советских игровых автоматов (метро Кузнецкий мост)

Торговый Дом ГУМ (метро Китай-город или Охотный ряд)

Организационные детали

— Покупая CityPass, вы получаете пластиковую карточку. В течение срока действия CityPass вы можете один раз посетить все музеи и экскурсии.

— CityPass приобретается для взрослых и детей от 3 лет. Детям до 3 лет CityPass не нужна, так как проход везде бесплатный.

Как использовать CityPass

1. После оплаты на вашу почту придет ваучер, который можно обменять на пакет CityPass в одном из пунктов выдачи

2. Вы можете получить CityPass в пунктах выдачи в любой момент согласно их часам работы

3. Ваучер подлежит обмену на CityPass в течение трех месяцев после оплаты. CityPass можно начать использовать в течение 2 лет с момента получения.

4. Активация CityPass происходит в момент посещения первого объекта. Затем CityPass действует в течение указанного времени.

5. Вам нужно подойти к кассе и предъявить пластиковую карту Moscow CityPas

6. По карте Moscow CityPass также можно получить скидку или комплимент в ресторанах, барах, кафе и бутиках