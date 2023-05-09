Как лучше всего отпраздновать День Победы? Если вы хотите сбежать с переполненных улиц и максимально прочувствовать праздничную атмосферу, то проходите на борт нашего теплохода. Мы отправляемся на прогулку от Киевского вокзала.
Вас ждет приятная музыка, уютная атмосфера, вкусные блюда от шеф-повара, обновленное меню и эксклюзивные напитки. В качестве комплимента каждого гостя угостим бокалом игристого.
Вас ждет приятная музыка, уютная атмосфера, вкусные блюда от шеф-повара, обновленное меню и эксклюзивные напитки. В качестве комплимента каждого гостя угостим бокалом игристого.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Лужники
- Воробьевы горы
- Киевский вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
- Изысканный ужин на борту (оплачивается отдельно при желании);
- DJ Focus и его авторский сет;
- Профессиональные фотографы.
- Премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы. А основную атмосферу создадут виды блистательной Москвы, которые откроются перед вами во время водной прогулки по маршруту от Киевского вокзала до Воробьевых гор и обратно, без остановок.
Важно знать:
- На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки.
- Дети до 6 лет бесплатно.
9 мая в 20:32
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Бокал шампанского
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Место начала и завершения?
- Причал «Киевский»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 20:32Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании