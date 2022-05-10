Меню:

Салат:

Столичный (ветчина, картофель, огурцы маринованные, зеленый горошек, яйцо, майонез) 180 гр.

Горячее блюдо:

Куриное филе под сливочно-сырным соусом и гарниром (рисовый микс с овощами) 200 гр.

Десерт:

Пирожное «Медовик».

Горячий напиток на выбор:

Чай или кофе (200 мл).

Важная информация:

Посадка на теплоход в 19:15. Отправление теплохода в 20:15. Время прибытия на причал в 23:15

Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.

Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.