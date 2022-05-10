9 Мая все ближе, а вы не знаете как провести этот день? Предлагаем присоединиться к нашей теплоходной прогулке по центру Москвы. Это круиз 3 в 1 — виды на вечернюю столицу, ужин с живой музыкой и праздничный салют. Отдохните от быстрого темпа столицы и насладитесь праздничной атмосферой с борта теплохода.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Экспоцентр (Москва-Сити)
- Центр международной торговли
- Дом Правительства РФ
- Мэрия Москвы
- Гостиница Украина
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- Стадион Лужники
- Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
- МГУ
- Нескучный сад
- Президиум Российской Академии Наук
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Меню:
Салат:
Столичный (ветчина, картофель, огурцы маринованные, зеленый горошек, яйцо, майонез) 180 гр.
Горячее блюдо:
Куриное филе под сливочно-сырным соусом и гарниром (рисовый микс с овощами) 200 гр.
Десерт:
Пирожное «Медовик».
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе (200 мл).
Важная информация:
Посадка на теплоход в 19:15. Отправление теплохода в 20:15. Время прибытия на причал в 23:15
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
9 мая в 20:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе по центру Москвы
- Просмотр праздничного салюта
- Ужин
- Музыкальная программа
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Причал «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 20:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Посадка на теплоход с 20:30. Отправление теплохода в 23:00.
- Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
- Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лада
10 мая 2022
s
siggi.ve
11 мая 2021
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Дата и количество участников выбирается при бронировании