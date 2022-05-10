День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь

5
2 оценки
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Ответы на вопросы
9 Мая все ближе, а вы не знаете как провести этот день? Предлагаем присоединиться к нашей теплоходной прогулке по центру Москвы. Это круиз 3 в 1 — виды на вечернюю столицу, ужин с живой музыкой и праздничный салют. Отдохните от быстрого темпа столицы и насладитесь праздничной атмосферой с борта теплохода.
День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
День Победы с живой музыкой, просмотром салюта и ужином на теплоходе Соболь
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Экспоцентр (Москва-Сити)
  • Центр международной торговли
  • Дом Правительства РФ
  • Мэрия Москвы
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах
  • МГУ
  • Нескучный сад
  • Президиум Российской Академии Наук
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Меню:

Салат:

Столичный (ветчина, картофель, огурцы маринованные, зеленый горошек, яйцо, майонез) 180 гр.

Горячее блюдо:

Куриное филе под сливочно-сырным соусом и гарниром (рисовый микс с овощами) 200 гр.

Десерт:

Пирожное «Медовик».

Горячий напиток на выбор:

Чай или кофе (200 мл).

Важная информация:

Посадка на теплоход в 19:15. Отправление теплохода в 20:15. Время прибытия на причал в 23:15
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.

9 мая в 20:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе по центру Москвы
  • Просмотр праздничного салюта
  • Ужин
  • Музыкальная программа
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Посадка на теплоход с 20:30. Отправление теплохода в 23:00.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой, но обязательно при себе иметь чек из магазина. Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Л
10 мая 2022
s
11 мая 2021

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