Приглашаем вас в потрясающий круиз с ужином и просмотром фейерверка в день России через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда». С живым саксофоном и дискотекой на борту теплохода. Для вас будут звучать кавер-версии популярных композиций и хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов. Что может быть лучше?