Приглашаем вас в потрясающий круиз с ужином и просмотром фейерверка в день России через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда». С живым саксофоном и дискотекой на борту теплохода. Для вас будут звучать кавер-версии популярных композиций и хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов. Что может быть лучше?
Ближайшие даты:
12
июн
июн
Что вас ожидает:
- Набережная Тараса Шевченко
- Москва-Сити
- Гостиница «Украина»
- Дом правительства
- Мэрия Москвы
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Стадион Лужники
- Воробьевы горы
- Нескучный Сад
- Парк культуры им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях:
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
12 июня 20:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Музыкальная программа
- Праздничный ужин
- Просмотр салюта
- Место начала и завершения?
- Причал «Красный Октябрь»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 12 июня 20:45Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
- Важная информация
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании