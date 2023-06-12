День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой

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Приглашаем вас в потрясающий круиз с ужином и просмотром фейерверка в день России через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда». С живым саксофоном и дискотекой на борту теплохода. Для вас будут звучать кавер-версии популярных композиций и хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов. Что может быть лучше?
День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой
День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой
День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой
День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой
День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой
День России на теплоходе «Легенда» с ужином и живой музыкой
Ближайшие даты:
12
июн

Что вас ожидает:

  • Набережная Тараса Шевченко
  • Москва-Сити
  • Гостиница «Украина»
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион Лужники
  • Воробьевы горы
  • Нескучный Сад
  • Парк культуры им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

Напишите о деталях:

  • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
  • Что вы будете делать на экскурсии?

Сделайте описание привлекательным:

  • Почему ваша экскурсия интересна?
  • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
  • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

12 июня 20:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальная программа
  • Праздничный ужин
  • Просмотр салюта
Место начала и завершения?
Причал «Красный Октябрь»
Когда и сколько длится?
Когда: 12 июня 20:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
  • Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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