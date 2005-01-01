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Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах

Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую, пешую экскурсию-квест.

Вы отправитесь на поиски любимых басен И.

А.

Крылова на Патриаршие пруды.

Верите ли вы в машину времени, если ещё нет, то пора поверить!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 690 ₽ за экскурсию

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Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах

Что вы увидите

  • ул. Малая Бронная
  • дом со львами по Ермолаевскому переулку
  • дом «Патриарх»
  • доходные дома XIX–XX вв
  • Патриаршие пруды
  • Старая трансформаторная будка
  • памятник И. А. Крылову
  • памятники героям его басен

«Ворона и лисица»Вихрь перемен перенесёт нас с вами в XVIII век и закружит в водовороте поиска любимых произведений забывчивого баснописца — И. А. Крылова. По посланиям ты найдёшь дорогу в общедоступный театр, который так любил весельчак Иван Андреевич и почувствуешь себя настоящим актёром на подмостках, мы разыграем его басни. Что вас ожидает:Вороны и лисицы, слоны и моськи, мартышки и медведи, вы готовы узнать:

  • Всё о улицах и переулках Патриарших прудов и откуда они получили свои названия;
  • О местных обитателях: вод, неба, берегов и домов, посчитать пруды;
  • Узнать где родились любимые детские песни, любимый роман для взрослых;
  • И вспомнить о таком жанре, как басня и о великих баснописцах.
Мы ждём вас на задании под кодовым названием «Ворона и лисица». Прочитай свои любимые басни опять и готовься к прохождению квеста!

Организационные детали:

  • Билет оплачивается за ребенка, один взрослый сопровождающий — бесплатно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Квест
  • Сладкие угощения.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Вход в Патриарший сквер со стороны Садового кольца
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория
Виктория
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