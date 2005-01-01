Виктория – Гид из Москвы

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую, пешую экскурсию-квест.



Вы отправитесь на поиски любимых басен И.



А.



Крылова на Патриаршие пруды.



Верите ли вы в машину времени, если ещё нет, то пора поверить!