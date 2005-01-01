«Ворона и лисица»Вихрь перемен перенесёт нас с вами в XVIII век и закружит в водовороте поиска любимых произведений забывчивого баснописца — И. А. Крылова. По посланиям ты найдёшь дорогу в общедоступный театр, который так любил весельчак Иван Андреевич и почувствуешь себя настоящим актёром на подмостках, мы разыграем его басни. Что вас ожидает:Вороны и лисицы, слоны и моськи, мартышки и медведи, вы готовы узнать:
Всё о улицах и переулках Патриарших прудов и откуда они получили свои названия;
О местных обитателях: вод, неба, берегов и домов, посчитать пруды;
Узнать где родились любимые детские песни, любимый роман для взрослых;
И вспомнить о таком жанре, как басня и о великих баснописцах.
Мы ждём вас на задании под кодовым названием «Ворона и лисица». Прочитай свои любимые басни опять и готовься к прохождению квеста!
Организационные детали:
Билет оплачивается за ребенка, один взрослый сопровождающий — бесплатно.
Что входит
Услуги гида
Квест
Сладкие угощения.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Вход в Патриарший сквер со стороны Садового кольца
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.