Детская игра-прогулка по купеческой Москве

Интерактивный рассказ о Замоскворечье и секреты успеха купцов-миллионеров

Московские купцы — смелые, талантливые и изобретательные — прославились на всю Россию. Для современных школьников они станут примером находчивости и смекалки.

А расскажет о купеческой жизни старинный район Замоскворечье, где дома напоминают своих именитых владельцев, а лабиринты тихих переулков так и манят заблудиться в них.
Детская игра-прогулка по купеческой Москве
Детская игра-прогулка по купеческой Москве
Детская игра-прогулка по купеческой Москве
Детская игра-прогулка по купеческой Москве
Детская игра-прогулка по купеческой Москве
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Описание

Что вас ожидает

На игровой прогулке с элементами викторины дети познакомятся со старинным московским районом Замоскворечье и его жителями — щедрыми и талантливыми купцами, меценатами и миллионерами.

Перед началом путешествия мы с детьми разберемся, кто такие купцы, чем они отличаются от дворян и почему решили селиться именно в этих местах. А дальше начнется история с географией: следуя подсказкам, ребята откроют для себя улицы, переулки и дворы Замоскворечья, бережно хранящие память о знаменитых купеческих династиях. Я расскажу:

  • какое здание подскажет историю названия этой местности
  • где жили главный меховщик и «колбасный король» Москвы
  • как найти самые «сладкие» места в округе
  • где скрывается настоящее сокровище — «изумруд Шехтеля»

Пройдя по небольшому, но очень насыщенному маршруту, ребята с удивлением обнаружат, что характеры и судьбы знаменитых московских купцов можно прочитать по фасадам домов — роскошным и элегантным или же строгим и неприступным. Нам откроется не только парадная сторона их жизни, но и всевозможные секреты, спрятанные в переулках и проходных двориках.

Организационные детали

  • Прогулка заинтересует ребят 6–10 лет
  • Ребенка обязательно должен сопровождать взрослый. Билет нужно приобретать только ребенку, сопровождающий взрослый — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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