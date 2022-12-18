На игровой прогулке с элементами викторины дети познакомятся со старинным московским районом Замоскворечье и его жителями — щедрыми и талантливыми купцами, меценатами и миллионерами.
Перед началом путешествия мы с детьми разберемся, кто такие купцы, чем они отличаются от дворян и почему решили селиться именно в этих местах. А дальше начнется история с географией: следуя подсказкам, ребята откроют для себя улицы, переулки и дворы Замоскворечья, бережно хранящие память о знаменитых купеческих династиях. Я расскажу:
Пройдя по небольшому, но очень насыщенному маршруту, ребята с удивлением обнаружат, что характеры и судьбы знаменитых московских купцов можно прочитать по фасадам домов — роскошным и элегантным или же строгим и неприступным. Нам откроется не только парадная сторона их жизни, но и всевозможные секреты, спрятанные в переулках и проходных двориках.