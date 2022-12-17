На территории Измайлово сохранились старинные архитектурные строения. Мы увидим Задние и Передние ворота, храм с удивительными по красоте изразцами, Мостовую башню, охранявшую подступы к усадьбе. И все это — на настоящем острове, о котором я расскажу отдельно!
Ребятам предстоит решить ребусы, задачки и загадки, в которых кроются ответы на вопросы:
А в финале, после выполнения всех заданий, ребята получат сувенир!
Обратите внимание: усадьба Измайлово — это не Измайловский Кремль с расписными башнями, построенный в 1990-х годах. В рамках квеста Кремль мы не посещаем.