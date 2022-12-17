В усадьбе Измайлово Петр I провел целых 7 лет жизни — предлагаю прогуляться по местам, где прошла юность императора. Среди архитектуры 17 века вы узнаете о путешествии монарха в Европу, строительстве Петербурга и стрелецких бунтах. А задачки и ребусы квеста добавят легкости в изучение истории.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пейзаж времен Петра Великого

На территории Измайлово сохранились старинные архитектурные строения. Мы увидим Задние и Передние ворота, храм с удивительными по красоте изразцами, Мостовую башню, охранявшую подступы к усадьбе. И все это — на настоящем острове, о котором я расскажу отдельно!

Нескучные задания

Ребятам предстоит решить ребусы, задачки и загадки, в которых кроются ответы на вопросы:

как прошли детство и юность Петра I

почему он жил в Измайлово, а не в Кремле

как боролся за власть с сестрой Софьей

что привело к стрелецкому бунту

что Петр привез из Европы в Россию

зачем он начал войну со шведами в 1700 году

почему решил построить Санкт-Петербург

и какое завещание оставил потомкам

А в финале, после выполнения всех заданий, ребята получат сувенир!

Обратите внимание: усадьба Измайлово — это не Измайловский Кремль с расписными башнями, построенный в 1990-х годах. В рамках квеста Кремль мы не посещаем.

Организационные детали