Детский квест в Измайлово по следам Петра I

Узнать любопытные детали из жизни царя-реформатора через загадки и ребусы

В усадьбе Измайлово Петр I провел целых 7 лет жизни — предлагаю прогуляться по местам, где прошла юность императора.

Среди архитектуры 17 века вы узнаете о путешествии монарха в Европу, строительстве Петербурга и стрелецких бунтах. А задачки и ребусы квеста добавят легкости в изучение истории.
Детский квест в Измайлово по следам Петра I
Детский квест в Измайлово по следам Петра I
Детский квест в Измайлово по следам Петра I
Детский квест в Измайлово по следам Петра I
Детский квест в Измайлово по следам Петра I
Детский квест в Измайлово по следам Петра I
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пейзаж времен Петра Великого

На территории Измайлово сохранились старинные архитектурные строения. Мы увидим Задние и Передние ворота, храм с удивительными по красоте изразцами, Мостовую башню, охранявшую подступы к усадьбе. И все это — на настоящем острове, о котором я расскажу отдельно!

Нескучные задания

Ребятам предстоит решить ребусы, задачки и загадки, в которых кроются ответы на вопросы:

  • как прошли детство и юность Петра I
  • почему он жил в Измайлово, а не в Кремле
  • как боролся за власть с сестрой Софьей
  • что привело к стрелецкому бунту
  • что Петр привез из Европы в Россию
  • зачем он начал войну со шведами в 1700 году
  • почему решил построить Санкт-Петербург
  • и какое завещание оставил потомкам

А в финале, после выполнения всех заданий, ребята получат сувенир!

Обратите внимание: усадьба Измайлово — это не Измайловский Кремль с расписными башнями, построенный в 1990-х годах. В рамках квеста Кремль мы не посещаем.

Организационные детали

  • Квест подходит для детей 8-14 лет
  • Обратите внимание, что максимальное количество участников — 7 человек
  • Родители сопровождают детей, но не участвуют в квесте
  • Сувениры включены в стоимость квеста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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