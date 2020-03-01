Елена проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы

Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны

Елена
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Елена – ваш гид
Говорить с детьми о войне непросто, но очень важно.

На экскурсии ребята познакомятся с ключевыми событиями ВОВ, узнают о жизни своих юных бабушек и дедушек.

Поймут, где в Москве обучали партизан, как собаки выручали солдат и кто же он — «настоящий человек» из повести Бориса Полевого.

А непростые задания квеста помогут лучше воспринять эту сложную тему.
5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Музей Победы
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Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы

Обратите внимание: музей работает с 10 апреля.

Что вас ожидает

Знакомство с экспозицией Музея Победы
В Музее Победы мы увидим диорамы, посвященные главным сражениям ВОВ: Сталинградской битве, битве за Москву, форcированию Днепра, взятию Берлина и другим. Поговорим о подвигах наших бабушек и дедушек, которые были еще детьми или подростками, вспомним имена пионеров-героев. Я расскажу о жизни блокадного Ленинграда, объясню, какая птица стала его символом. Ребята услышат историю плаката «Родина-мать зовет» и узнают, сколько «сестер» у одноименной скульптуры.

На Поклонной горе
После знакомства с экспозицией детям предстоит выполнить творческое задание, для которого придется вспомнить битвы и героев ВОВ, о которых мы говорили. Мы отправимся на поиски к Поклонной горе: ребята будут отвечать на вопросы, разгадывать шифры и символику памятников. Во время квеста дети откроют много любопытных фактов: поймут, почему у Монумента Победы такая необычная высота, разберутся, что означает звание «город-герой», узнают, кто установил первое знамя над Рейхстагом, а также многое другое.

Организационные детали

  • В стоимость включено: задания для квеста, тематические сувениры, сладкий приз
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Музей Победы (до 400 р./чел.), точную стоимость уточняйте на сайте музея
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Музей Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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