Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Прогуливаясь по необыкновенным залам Московского метрополитена, мы убедимся в том, что след от кофейной чашки может открыть для нас целую веху в истории 📖 города.

Увидим, как мечта одного человека превратилась в бесценный калейдоскоп диковинного стекла, и выясним, каким образом химические опыты были увековечены в оформлении станции метро 🚇.

А также убедимся в том, что теплота человеческих сердец способна творить настоящие чудеса!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 🕵️Квест
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🏛История и архитектура
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »
«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »
Города под городомМы с вами подивимся тому, как, благодаря просьбе одного невероятно любимого всей страной «волшебника», появился чудесный подземный дворец; узнаем, куда ведёт загадочная труба, подарившая название целой площади и как под Царёвым городом московским появились Новгород, Ростов и Ярославль. Римская империя под МосквойВ процессе нашего путешествия мы разузнаем, как курочка Ряба стала жить в Париже и где в Московском метро 🚇 «обитают» древние улитки. А закончим наше путешествие мы на руинах настоящей Римской империи и убедимся в том, что прохладу итальянских фонтанов можно отыскать и в чудесных подземельях Москвы. Важная информация• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Для Вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники;
  • Будьте внимательны, в процессе экскурсии 🧭 мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫. Стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии;
  • Обращаем Ваше внимание на тот факт, что экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Проезд (возьмите с собой проездной или заранее купленный билет)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ст. м. «Белорусская» Кольцевой линии.
Место завершения
🏁 Станция метро «Римская».
«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »
«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »
«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »
«Дивные сказки Подземелья: научные светильники, руины империи... »

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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