Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Города под городомМы с вами подивимся тому, как, благодаря просьбе одного невероятно любимого всей страной «волшебника», появился чудесный подземный дворец; узнаем, куда ведёт загадочная труба, подарившая название целой площади и как под Царёвым городом московским появились Новгород, Ростов и Ярославль. Римская империя под МосквойВ процессе нашего путешествия мы разузнаем, как курочка Ряба стала жить в Париже и где в Московском метро 🚇 «обитают» древние улитки. А закончим наше путешествие мы на руинах настоящей Римской империи и убедимся в том, что прохладу итальянских фонтанов можно отыскать и в чудесных подземельях Москвы. Важная информация• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Для Вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники;

Будьте внимательны, в процессе экскурсии 🧭 мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫. Стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии;

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.