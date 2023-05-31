Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы

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Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется на прогулку к деловому центру столицы Москва-Сити. Наша водная прогулка не просто познакомит вас с красотой набережных Москвы-реки.

Отправившись от причала «Фрунзенская набережная», вы проследуете мимо главных достопримечательностей столицы.
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Ближайшие даты:
31
мая
4
июн
5
июн
7
июн
10
июн
11
июн
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Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Высотка на Котельнической
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Петру I
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Нескучный Сад
  • Парк культуры им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ежедневно панорамный теплоход «Ривер Лаунж» ждет гостей на увлекательную прогулку к деловому центру столицы — Москва-Сити. У вас есть возможность выбрать подходящий для себя вариант прогулки: обычная прогулка без питания или прогулка с выбором изысканного сета от шеф-повара, в зависимости от предпочитаемых блюд.
  • В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
  • В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а также обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.

Standart №1:

  • Салат из печённой свеклы с Сербской брынзой (125 грамм).
  • Утиная ножка конфи с кус-кус и чатни из вишни (260 грамм).
  • Торт Медовик (100 гр.).
  • Чай/ кофе/сок/морс/ бокал вина.

Standart №2:

  • Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом (140 грамм).
  • Мурманская треска с рисом и овощами и соусом Белое вино (250 грамм).
  • Пирожное Морковное (100 гр.).
  • Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.

Premium:

  • Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом (240 грамм).
  • Телячьи щечки с картофельным пюре и грибным соусом (280 грамм).
  • Пирожное «Карамельно-ореховое» (80 грамм).
  • Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.

Ежедневно в 12:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Еда и напитки (при покупки билета с питанием)
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Фрунзенская набережная»
Завершение: Причал «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00.
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут 36 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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