Каждый день панорамный теплоход «Ривер Лаунж» отправляется на прогулку к деловому центру столицы Москва-Сити. Наша водная прогулка не просто познакомит вас с красотой набережных Москвы-реки.
Отправившись от причала «Фрунзенская набережная», вы проследуете мимо главных достопримечательностей столицы.
Отправившись от причала «Фрунзенская набережная», вы проследуете мимо главных достопримечательностей столицы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кремль
- Высотка на Котельнической
- Храм Василия Блаженного
- Памятник Петру I
- Дом правительства
- Мэрия Москвы
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Нескучный Сад
- Парк культуры им. А. М. Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ежедневно панорамный теплоход «Ривер Лаунж» ждет гостей на увлекательную прогулку к деловому центру столицы — Москва-Сити. У вас есть возможность выбрать подходящий для себя вариант прогулки: обычная прогулка без питания или прогулка с выбором изысканного сета от шеф-повара, в зависимости от предпочитаемых блюд.
- В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
- В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а также обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
Standart №1:
- Салат из печённой свеклы с Сербской брынзой (125 грамм).
- Утиная ножка конфи с кус-кус и чатни из вишни (260 грамм).
- Торт Медовик (100 гр.).
- Чай/ кофе/сок/морс/ бокал вина.
Standart №2:
- Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом (140 грамм).
- Мурманская треска с рисом и овощами и соусом Белое вино (250 грамм).
- Пирожное Морковное (100 гр.).
- Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.
Premium:
- Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом (240 грамм).
- Телячьи щечки с картофельным пюре и грибным соусом (280 грамм).
- Пирожное «Карамельно-ореховое» (80 грамм).
- Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.
Ежедневно в 12:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Еда и напитки (при покупки билета с питанием)
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Причал «Фрунзенская набережная»Завершение: Причал «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00.Экскурсия длится около 1 часа 15 минут 36 секундБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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