Обнаружить невидимый дом-колодец и узнать, на какой крыше снимали «Служебный роман»
Гуляя по Тверской улице, мы не замечаем дома, которые скрыты за помпезными сталинскими зданиями. Но именно там скрывается подлинная история этого места.
Мы познакомим вас с самыми интересными доходными домами на Тверской и расскажем об уникальной эпохе перемещения зданий. Вы узнаете, что такое тучерез и что некто Ханжонков сделал для русского кино.
Мы познакомим вас с самыми интересными доходными домами на Тверской и расскажем об уникальной эпохе перемещения зданий. Вы узнаете, что такое тучерез и что некто Ханжонков сделал для русского кино.
Ближайшие даты:
29
ноя
ноя
6
дек
дек
13
дек
дек
20
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке по Тверской улице вы узнаете:
- На крыше какого дома снимали фильм «Служебный роман»
- Кто такой Ханжонков и как он повлиял на развитие русского кинематографа
- Где прячется невидимый дом-колодец на Тверской
- Что такое тучерез и как он выглядел
- Где были самые известные киностудии начала 20 века
- Как выглядели квартиры, которые сдавали внаём
- Почему один дом похож на Московский зоопарк
- Кто такие Бахрушины и что они сделали для истории Москвы
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Москва глазами инженера» Фролкова Виктория
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Тверской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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