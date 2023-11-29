Доходные дома Тверской

Обнаружить невидимый дом-колодец и узнать, на какой крыше снимали «Служебный роман»

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Ответы на вопросы
Гуляя по Тверской улице, мы не замечаем дома, которые скрыты за помпезными сталинскими зданиями. Но именно там скрывается подлинная история этого места.

Мы познакомим вас с самыми интересными доходными домами на Тверской и расскажем об уникальной эпохе перемещения зданий. Вы узнаете, что такое тучерез и что некто Ханжонков сделал для русского кино.
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Доходные дома Тверской
Ближайшие даты:
29
ноя
6
дек
13
дек
20
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На прогулке по Тверской улице вы узнаете:

  • На крыше какого дома снимали фильм «Служебный роман»
  • Кто такой Ханжонков и как он повлиял на развитие русского кинематографа
  • Где прячется невидимый дом-колодец на Тверской
  • Что такое тучерез и как он выглядел
  • Где были самые известные киностудии начала 20 века
  • Как выглядели квартиры, которые сдавали внаём
  • Почему один дом похож на Московский зоопарк
  • Кто такие Бахрушины и что они сделали для истории Москвы

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Москва глазами инженера» Фролкова Виктория
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тверской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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