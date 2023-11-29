Гуляя по Тверской улице, мы не замечаем дома, которые скрыты за помпезными сталинскими зданиями. Но именно там скрывается подлинная история этого места.



Мы познакомим вас с самыми интересными доходными домами на Тверской и расскажем об уникальной эпохе перемещения зданий. Вы узнаете, что такое тучерез и что некто Ханжонков сделал для русского кино.