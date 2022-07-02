в субботу в 13:30

Этот дом — свидетель многих интереснейших эпизодов в судьбе России. На прогулке вокруг здания вы узнаете, чем он славен и в чем его архитектурные особенности, разберетесь в необычной планировке дома. А после с гидом пройдете по залам библиотеки и услышите о том, как началась история Ленинки. Бонусом станет шикарный вид из окон — на Кремль.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: в связи с особенностями объекта необходимо заранее перевести гиду оставшуюся сумму (после подтверждения бронирования)

Что вас ожидает

Дом-красавец

Перед вами предстанет один из лучших образцов стиля классицизм: рассматривая детали фасада, мы поговорим об особенностях этого стиля. Кто такой Пашков и почему именно здесь он построил усадьбу, каким образом это здание стало библиотекой, как простой библиотекарь стал известным философом и кто из великих писателей здесь учился, работал — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

Интерьеры дворца-библиотеки

После вы — без читательского билета! — пройдете внутрь дома Пашкова. Вас впечатлят его интерьеры и комфортная обстановка читальных залов. Заглянем в отделы картографии и рукописей — и обсудим, какие сокровища хранит дом Пашкова сейчас. А из Большого зала вы полюбуетесь потрясающим видом на Кремль.

Организационные детали