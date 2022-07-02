в субботу в 13:30

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Перед вами предстанет один из лучших образцов стиля классицизм: рассматривая детали фасада, мы поговорим об особенностях этого стиля. Кто такой Пашков и почему именно здесь он построил усадьбу, каким образом это здание стало библиотекой, как простой библиотекарь стал известным философом и кто из великих писателей здесь учился, работал — обо всем об этом поговорим на экскурсии.
После вы — без читательского билета! — пройдете внутрь дома Пашкова. Вас впечатлят его интерьеры и комфортная обстановка читальных залов. Заглянем в отделы картографии и рукописей — и обсудим, какие сокровища хранит дом Пашкова сейчас. А из Большого зала вы полюбуетесь потрясающим видом на Кремль.