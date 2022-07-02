в субботу в 13:30

Дом Пашкова - снаружи и внутри

Узнать об истории и архитектуре здания, увидеть интерьеры библиотеки и впечатлиться видом на Москву

Этот дом — свидетель многих интереснейших эпизодов в судьбе России.

На прогулке вокруг здания вы узнаете, чем он славен и в чем его архитектурные особенности, разберетесь в необычной планировке дома. А после с гидом пройдете по залам библиотеки и услышите о том, как началась история Ленинки. Бонусом станет шикарный вид из окон — на Кремль.
Дом Пашкова - снаружи и внутри
Дом Пашкова - снаружи и внутри
Дом Пашкова - снаружи и внутри
Дом Пашкова - снаружи и внутри
Ближайшие даты:
9
июл
16
июл
23
июл
30
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: в связи с особенностями объекта необходимо заранее перевести гиду оставшуюся сумму (после подтверждения бронирования)

Что вас ожидает

Дом-красавец

Перед вами предстанет один из лучших образцов стиля классицизм: рассматривая детали фасада, мы поговорим об особенностях этого стиля. Кто такой Пашков и почему именно здесь он построил усадьбу, каким образом это здание стало библиотекой, как простой библиотекарь стал известным философом и кто из великих писателей здесь учился, работал — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

Интерьеры дворца-библиотеки

После вы — без читательского билета! — пройдете внутрь дома Пашкова. Вас впечатлят его интерьеры и комфортная обстановка читальных залов. Заглянем в отделы картографии и рукописей — и обсудим, какие сокровища хранит дом Пашкова сейчас. А из Большого зала вы полюбуетесь потрясающим видом на Кремль.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в связи с особенностями объекта необходимо заранее перевести гиду оставшуюся сумму (после подтверждения бронирования)
  • Экскурсию снаружи здания для вас проведу я или один из гидов нашей команды, экскурсию внутри проводит гид библиотеки
  • Приходите на экскурсию не позднее, чем за 15 минут до начала
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке

в субботу в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние☀️Летние

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