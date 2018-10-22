Уважаемые Анастасия, Олеся и Ольга, мы с вами гуляли всего два часа, и вот уже три дня вы пишете мне отзывы. Я благодарна вам за советы и за исправление неточности с возрастом Чаадаева. Рада, что моя экскурсия побудила вас дополнительно искать информацию в интернете.

Единственное, ваши тройные попытки "поискать блох" в моей экскурсии наводят на мысль о какой-то непонятной, возможно личной ко мне неприязни.

Обращаю ваше внимание, про "двойную" могилу Салтычихи я говорила. Просто не показывала саркофаг. Надгробья без подробностей - экскурсия идет два часа. Я физически не могу рассказать про все интересные надгробья. Поэтому вначале экскурсии говорю о том что любые вопросы приветствуются, на то и индивидуальная экскурсия. Про перезахоронения Деникина-Капеля-Ильина - я говорила про согласие и примерение, но честно призналась, что не понимаю логику переноса праха именно этих личностей.

В общем, в любом случае, спасибо вам за прогулку. Вы мои первые недовольные клиенты за полтора года различных экскурсий. Рано или вы должны были случиться -)

Теплых дней и удачи.