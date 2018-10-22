Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы

«Если хотите понять и почувствовать Москву, погуляйте по Старому Донскому кладбищу. » Борис Акунин

4.4
9 отзывов
Прогулка по некрополю Донского монастыря — это путешествие по энциклопедии московского дворянства XIX столетия.

Здесь похоронены светские львы и львицы, герои своего времени, ставшие прототипами известных нам с детства литературных персонажей — Татьяны Лариной, Чацкого, Евгения Онегина, графини из «Му-му», Пиковой дамы.

Мы попытаемся разгадать тайны и символы старинных надгробий и склепов, заглянуть в этот мир и прикоснуться к тайнам и страстям минувшего века.
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы

Что вас ожидает

Необычная прогулка по старейшему некрополю Москвы

Некрополь Донского монастыря собрал представителей знатнейших дворянских фамилий поэтов, историков, священников. Они жили, любили, ненавидели, богатели, разорялись на тех же улицах, по которым мы ходим ежедневно. Их чувства и страсти — океан духовной энергии, который не мог взять и исчезнуть бесследно. И наша с вами прогулка — это попытка постучаться в загадочный мир, обитатели которого для нас существуют, а мы для них — нет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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9 реальных отзывов от туристов

О
22 окт 2018
Ходили на экскурсию втроем: я, мама и муж. всем очень понравилось. прекрасно структурированный рассказ, интересные персонажи, живо, легко. Чувствуется, что Галина очень эрудированный рассказчик, способный развернуто, четко и интересно преподносить материал. Появилось желание углубиться в предмет и приходить иногда для прогулки в это место
В
30 авг 2018
Давно хотела побывать в некрополе Донского монастыря. Галина - отличная компания. Было очень интересно и содержательно. Всем участникам очень понравилось. Рекомендую
Н
6 окт 2017
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Галина очень эрудированый, знающий человек. Кладезь знаний. Экскурсия очень многоплановая. Можно рассматривать с разных аспектов. Все зависит от интересов экскурсантов. Знания в разных сферах (архитектура, история, культура, литература и тд. ), опыт Галины помогают нам удовлетворить наши интересы, запросы. Спасибо большое за экскурсию!
Л
4 сен 2017
Просто замечательно. Не часто встретишь человека, который одновременно обладает разносторонними знаниями и является прекрасным рассказчиком и не испытывает трудностей в выражении мыслей. Нет никаких навязчивых вовлечений в общение, чем иногда грешат некоторые гиды, желая удержать внимание группы, никаких слов-паразитов (для меня это очень важно, иногда из-за постоянно повторяющихся "Э… " смазывается все впечатление от экскурсии). Ты с первой минуты заинтересован сюжетом и вовлечен в атмосферу места. И что на мой взгляд особенно ценно, после экскурсии появляется потребность узнать больше об услышанном, вспомнить то, о чем знала раньше и еще раз осмыслить факты, о которых даже не догадывалась. Большое спасибо Галине, так приятно встретить человека, относящегося к своенеравнодушного к своей работе человека.
И
12 мая 2017
Галина удивительно тонкий рассказчик. Мастерски воссоздающий атмосферу эпохи. Несмотря на майский холод, два часа пролетели незаметно. Галина, спасибо Вам и Трипстеру за экскурсию!
Анастасия
7 мая 2017
Т. к. тема интересная, некрополь оброс множеством мифов о его обитателях, после экскурсии я обратилась к доп. источникам информации…
Оказалось, что показанная нам могила Салтычихи является народной выдумкой (и также представлена в "Кладбищенских историях" Акунина для поддержания "остроты" жанра беллетристики). А настоящее надгробие находится в нескольких шагах, с привалившемся рядом саргофагом сына. Затем, неверно названы годы жизни Чаадаева, он умер в весьма преклонном для того времени возрасте 61 года (а не цветущим 30 с хвостиком лет мужчиной)… Про некоторые же "знаковые" надгробия не было дано информации, хотя они упоминались в рассказе (напр., черная статуя Христа у стены упоминалась как "намоленное место", но без предыстории, относящей нас к совестким антирелигиозным временам). Причина недавнего перезахоронения отстанков Деникина и Ильина также не была раскрыта, а она, между тем, осуществлялась в знак нац. согласия и примирения и по распоряжению одного известного лица - всю инфо можно найти в открытом доступе. В чем тогда смысл экскурсии…
Галина
Ответ гида:
Уважаемые Анастасия, Олеся и Ольга, мы с вами гуляли всего два часа, и вот уже три дня вы пишете мне отзывы. Я благодарна вам за советы и за исправление неточности с возрастом Чаадаева. Рада, что моя экскурсия побудила вас дополнительно искать информацию в интернете.
Единственное, ваши тройные попытки "поискать блох" в моей экскурсии наводят на мысль о какой-то непонятной, возможно личной ко мне неприязни.
Обращаю ваше внимание, про "двойную" могилу Салтычихи я говорила. Просто не показывала саркофаг. Надгробья без подробностей - экскурсия идет два часа. Я физически не могу рассказать про все интересные надгробья. Поэтому вначале экскурсии говорю о том что любые вопросы приветствуются, на то и индивидуальная экскурсия. Про перезахоронения Деникина-Капеля-Ильина - я говорила про согласие и примерение, но честно призналась, что не понимаю логику переноса праха именно этих личностей.
В общем, в любом случае, спасибо вам за прогулку. Вы мои первые недовольные клиенты за полтора года различных экскурсий. Рано или вы должны были случиться -)
Теплых дней и удачи.
Мария
6 мая 2017
Очень интересно! Всем очень рекомендую! Спасибо, Галина!
О
5 мая 2017
Идея экскурсии неплохая. Представители дворянства и среднего сословия, захороненные в чертах Донского монастыря, определенно располагают богатейшей предысторией (предшествующей захоронению на оном некрополе). Но вот гид наш все же нуждается в некотором ликбезе и в улучшении своих гидовских качеств. Все было очень мило и приятно… но не зажглось ничего в сердце. А хотелось бы более глубокого рассказа о старой Москве, поэзии, более точных исторических фактов… Все же, быть гидом - это призвание. В хорошем смысле этого предложения.
Ольга
5 мая 2017
Честно говоря, ожидала бОльшего за такие деньги. О старой Москве столько написано книг, столько снято исторических фильмов, столько бесплатных проектов с известными краеведами утраивают экскурсии, что надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы взяться за такую тему прогулки.
880 руб. - это высокая планка и её надо держать, учитывая конкуренцию.
Галина
Ответ гида:
Ольга, здравствуйте. Честно говоря, не ожидала такого отзыва. Сначала о фактах, эта экскурсия стоит 420 руб за человека. Об эмоциях - с одной стороны, старая Москва на этой прогулке ограничена рамками стен Донского монастыря, с другой - 2 часами времени. Поэтому я вас предупреждала в начале экскурсии - материала много, поэтому можно углубляться в то, что интересно и пропускать то, что вы уже знаете или не очень интересно.
Спасибо за понимание.

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