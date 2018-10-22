9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Т.к.тема интересная, некрополь оброс множеством мифов о его обитателях, после экскурсии я обратилась к доп.источникам информации...

Оказалось, что показанная нам могила Салтычихи является народной выдумкой (и также представлена в "Кладбищенских историях" Акунина для поддержания "остроты" жанра беллетристики). А настоящее надгробие находится в нескольких шагах, с привалившемся рядом саргофагом сына. Затем, неверно названы годы жизни Чаадаева, он умер в весьма преклонном для того времени возрасте 61 года (а не цветущим 30 с хвостиком лет мужчиной)... Про некоторые же "знаковые" надгробия не было дано информации, хотя они упоминались в рассказе (напр., черная статуя Христа у стены упоминалась как "намоленное место", но без предыстории, относящей нас к совестким антирелигиозным временам). Причина недавнего перезахоронения отстанков Деникина и Ильина также не была раскрыта, а она, между тем, осуществлялась в знак нац.согласия и примирения и по распоряжению одного известного лица - всю инфо можно найти в открытом доступе. В чем тогда смысл экскурсии...