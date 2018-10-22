9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы

«Если хотите понять и почувствовать Москву, погуляйте по Старому Донскому кладбищу.» Борис Акунин

Галина
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Галина – ваш гид
Прогулка по некрополю Донского монастыря — это путешествие по энциклопедии московского дворянства XIX столетия.

Здесь похоронены светские львы и львицы, герои своего времени, ставшие прототипами известных нам с детства литературных персонажей — Татьяны Лариной, Чацкого, Евгения Онегина, графини из «Му-му», Пиковой дамы.

Мы попытаемся разгадать тайны и символы старинных надгробий и склепов, заглянуть в этот мир и прикоснуться к тайнам и страстям минувшего века.
От 3500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы

Что вас ожидает

Необычная прогулка по старейшему некрополю Москвы
Некрополь Донского монастыря собрал представителей знатнейших дворянских фамилий поэтов, историков, священников. Они жили, любили, ненавидели, богатели, разорялись на тех же улицах, по которым мы ходим ежедневно. Их чувства и страсти — океан духовной энергии, который не мог взять и исчезнуть бесследно. И наша с вами прогулка — это попытка постучаться в загадочный мир, обитатели которого для нас существуют, а мы для них — нет.

Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы
Донской монастырь — Сен-Жерменское предместье старой Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 октября 2018
Ходили на экскурсию втроем: я, мама и муж. всем очень понравилось. прекрасно структурированный рассказ, интересные персонажи, живо, легко. Чувствуется, что Галина очень эрудированный рассказчик, способный развернуто, четко и интересно преподносить материал. Появилось желание углубиться в предмет и приходить иногда для прогулки в это место
30 августа 2018
Давно хотела побывать в некрополе Донского монастыря. Галина - отличная компания. Было очень интересно и содержательно. Всем участникам очень понравилось. Рекомендую
6 октября 2017
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Галина очень эрудированый, знающий человек. Кладезь знаний. Экскурсия очень многоплановая. Можно рассматривать с разных аспектов. Все зависит от интересов экскурсантов. Знания в разных сферах ( архитектура, история, культура, литература и тд.), опыт Галины помогают нам удовлетворить наши интересы, запросы. Спасибо большое за экскурсию!!!
4 сентября 2017
Просто замечательно. Не часто встретишь человека, который одновременно обладает разносторонними знаниями и является прекрасным рассказчиком и не испытывает трудностей в выражении мыслей. Нет никаких навязчивых вовлечений в общение, чем иногда грешат некоторые гиды, желая удержать внимание группы, никаких слов-паразитов (для меня это очень важно, иногда из-за постоянно повторяющихся "Э..." смазывается все впечатление от экскурсии). Ты с первой минуты заинтересован сюжетом и вовлечен в атмосферу места. И что на мой взгляд особенно ценно, после экскурсии появляется потребность узнать больше об услышанном, вспомнить то, о чем знала раньше и еще раз осмыслить факты, о которых даже не догадывалась. Большое спасибо Галине, так приятно встретить человека, относящегося к своенеравнодушного к своей работе человека.
12 мая 2017
Галина удивительно тонкий рассказчик. Мастерски воссоздающий атмосферу эпохи. Несмотря на майский холод, два часа пролетели незаметно. Галина, спасибо Вам и Трипстеру за экскурсию!
Анастасия
7 мая 2017
Т.к.тема интересная, некрополь оброс множеством мифов о его обитателях, после экскурсии я обратилась к доп.источникам информации...
Оказалось, что показанная нам могила Салтычихи является народной выдумкой (и также представлена в "Кладбищенских историях" Акунина для поддержания "остроты" жанра беллетристики). А настоящее надгробие находится в нескольких шагах, с привалившемся рядом саргофагом сына. Затем, неверно названы годы жизни Чаадаева, он умер в весьма преклонном для того времени возрасте 61 года (а не цветущим 30 с хвостиком лет мужчиной)... Про некоторые же "знаковые" надгробия не было дано информации, хотя они упоминались в рассказе (напр., черная статуя Христа у стены упоминалась как "намоленное место", но без предыстории, относящей нас к совестким антирелигиозным временам). Причина недавнего перезахоронения отстанков Деникина и Ильина также не была раскрыта, а она, между тем, осуществлялась в знак нац.согласия и примирения и по распоряжению одного известного лица - всю инфо можно найти в открытом доступе. В чем тогда смысл экскурсии...
6 мая 2017
Очень интересно! Всем очень рекомендую! Спасибо, Галина!
5 мая 2017
Идея экскурсии неплохая. Представители дворянства и среднего сословия, захороненные в чертах Донского монастыря, определенно располагают богатейшей предысторией (предшествующей захоронению на оном некрополе). Но вот гид наш все же нуждается в некотором ликбезе и в улучшении своих гидовских качеств. Все было очень мило и приятно...но не зажглось ничего в сердце. А хотелось бы более глубокого рассказа о старой Москве, поэзии, более точных исторических фактов...Все же, быть гидом - это призвание. В хорошем смысле этого предложения.
Ольга
5 мая 2017
Честно говоря, ожидала бОльшего за такие деньги. О старой Москве столько написано книг, столько снято исторических фильмов , столько бесплатных проектов с известными краеведами утраивают экскурсии, что надо быть очень уверенным в себе человеком , чтобы взяться за такую тему прогулки.
880 руб. - это высокая планка и её надо держать, учитывая конкуренцию .

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Вы узнаете судьбу Переделкино от первого упоминания до наших дней, рассмотрите дома знаменитых жителей, посетите мемориальное кладбище и ощутите царящие здесь тишину, умиротворение и творческий дух.

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