В нашей экскурсии 🧭 мы посетим два духовных центра, расположенных совсем недалеко от Москвы. Самый почитаемый русский монастырь - Троице-Сергиева лавра, как драгоценный камень в короне богатой русской истории 📖. Здесь мы вспомним Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, прикоснемся к таинству святителя Земли Русской - Сергия Радонежского. В Черниговском скиту спустимся в пещерные храмы, а в лаврской мастерской сделаем восковые свечи своими руками.