В нашей экскурсии 🧭 мы посетим два духовных центра, расположенных совсем недалеко от Москвы. Самый почитаемый русский монастырь - Троице-Сергиева лавра, как драгоценный камень в короне богатой русской истории 📖. Здесь мы вспомним Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, прикоснемся к таинству святителя Земли Русской - Сергия Радонежского. В Черниговском скиту спустимся в пещерные храмы, а в лаврской мастерской сделаем восковые свечи своими руками.
Что входит
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса
Сопровождение экскурсоводом по всему маршруту
Экскурсии по программе
Что не входит
обед - 400
Начало
🚩 м. ВДНХ, с правой стороны от гостиницы «Космос»
Место завершения
🏁 м. ВДНХ
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.