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Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)
Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)

Что вы увидите

  • Троице-Сергиева Лавра
  • Черниговский скит
  • пещерные храмы
В нашей экскурсии 🧭 мы посетим два духовных центра, расположенных совсем недалеко от Москвы. Самый почитаемый русский монастырь - Троице-Сергиева лавра, как драгоценный камень в короне богатой русской истории 📖. Здесь мы вспомним Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, прикоснемся к таинству святителя Земли Русской - Сергия Радонежского. В Черниговском скиту спустимся в пещерные храмы, а в лаврской мастерской сделаем восковые свечи своими руками.
Что входит
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • Сопровождение экскурсоводом по всему маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • обед - 400
Начало
🚩 м. ВДНХ, с правой стороны от гостиницы «Космос»
Место завершения
🏁 м. ВДНХ
Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)
Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)
Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)
Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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